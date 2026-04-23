Fallece a los 97 años el ingeniero lenense Félix Mazón, que fue consejero delegado de Duro Felguera

El ingeniero lenense Félix Mazón ha fallecido en Madrid a los 97 años de edad. Fue director general y consejero delegado de Duro Felguera en las décadas de los años 70 y 80 del pasado siglo, cuando aún era la mayor compañía privada de Asturias. Fue uno de los artífices de la expansión internacional de Duro Felguera y trató de intensificar su reestructuración, proceso que provocó un estallido de fuerte conflictividad laboral en la empresa.

Felix Mazón Cortina nació el 13 de septiembre de 1928 en Pola de Lena. A esa localidad asturiana había sido enviado su padre, Aurelio, que era perito industrial y trabajó en la central eléctrica de Vega del Rey (Lena), clave para la electrificación de la línea ferroviaria del puerto de Pajares. Pasó la infancia en Lena (marcada por la Revolución del 34 y la Guerra Civil) hasta que la compañía ferroviaria trasladó a su padre primero a Barcelona y después a Madrid, ciudades en las que Félix estudió el Bachillerato.

En la capital de España, el lenense ingresó en la Escuela de Ingeniería Industrial y durante el último curso, junto con otros dos socios con los que anteriormente había creado una academia para el ingreso en la Escuela, fundó Ferrotubo, una empresa de conducciones para la construcción. Las prácticas de Ingeniería Industrial las hizo en los talleres de Renfe y tras concluirlas fue contratado por la empresa de tubos Mundus, que había introducido en España los andamios de acero para la construcción.

En una visita a la Escuela de Industriales, en el hall, se encontró por casualidad con el director del centro hablando con Dimas Menéndez, entonces director de Duro Felguera, que buscaba un ingeniero para la Compañía Asturiana de Tubos, que pertenecía al conglomerado de Duro. El director de la Escuela conocía la experiencia de su ex alumno en el sector. "Aquí tiene a un ingeniero de tubos", le dijo al directivo de Duro. Fue así, tras ese encuentro, como Felix Mazón regresó a Asturias para trabajar en la Compañía Asturiana de Tubos, en La Felguera.

En aquella época Duro Felguera ya no tenía las minas (habían pasado en 1967 a Hunosa) y estaba en retirada en la siderurgia (entre 1961 y 1966 integró sus instalaciones en Uninsa, que después fue nacionalizada). Conservaba como principales activos los talleres metalúrgicos de La Felguera y el astillero y El Tallerón de Gijón. De la Compañía Asturiana de Tubos (que después pasó a denominarse Perfrisa) Mazón pasó a la matriz Duro Felguera cuando aún era la mayor empresa privada de Asturias con unos 3.200 trabajadores.

Entre 1971 y 1988, Félix Mazón ascendió a director general y a consejero delegado de Duro Felguera. "La empresa tenía que reestructurarse totalmente. Estaba perdiendo dinero en esa época, pero tenía reservas y con eso iba funcionado", confesaba años después Mazón en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA.

Bajo la dirección de José Luis Baranda, Duro Felguera había iniciado la conquista internacional, para romper la fuerte dependencia del mercado nacional, y Félix Mazón siguió esa estela al tiempo que trató de diversificar la actividad y mejorar la productividad de los obsoletos talleres de la compañía. Hacer lo mismo con menos personal, un plan que desató la respuesta sindical. Fueron años de fuerte conflictividad laboral y barricadas, primero en el astillero y después en los talleres de La Felguera.

La tensión en la compañía, que se había trasladado a las calles y a la política regional, era dificil de soportar y dentro del consejo de Duro, controlado entonces por los bancos, comenzó a haber división sobre el rumbo que debía tomar la empresa. "Un buen día (en 1988) me ofrecieron unas condiciones de jubilación anticipada francamente buenas y me dije: ¿Qué pinto yo aquí? Pues muy bien, me voy", resumió años después Mazón en declaraciones a este periódico.

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Tras su salida de Duro, Mazón tuvo la firma Consultoría de Estudios Industriales (CEIN), que asesoró a decenas de empresas asturianas, y en 1998 el ministro Josep Piqué le ofreció la presidencia de Electra de Viesgo y Saltos del Nansa en Cantabria, que aceptó. Tras jubilarse, sus últimos años los pasó a caballo entre Madrid y Gijón.Casado y con tres hijos, será despedido en la más estricta intimidad.