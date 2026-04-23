Las Fiestas del Picadillo y Sabadiego llegan ya a Noreña. A partir de mañana, la programación aúna tradición, propuestas familiares, música en directo y diferentes actividades dirigidas a todos los públicos. Las Fiestas de San Marcos están organizadas por el Ayuntamiento de Noreña, en colaboración con la Orden del Sabadiego y la Hostelería de Noreña.

Elvira Fernández será la pregonera y Juan Ignacio Ocaña recibirá el Premio Nacional de Periodismo.

Los actos que forman parte del programa festivo darán comienzo mañana a las 12.30 horas, momento en que se efectuará la ofrenda floral y el homenaje a Pedro Alonso en "La Playina" a cargo de los usuarios de ADEPAS. Por la tarde, "Elderly Brothers" actuará en el Quisco de la Música a las 20.00 horas. A las 22.00, en la Plaza de la Cruz, "Korima Latín" lo hará en la Plaza de La Cruz.

Las Fiestas del Picadillo y Sabadiego, desde mañana en la Villa Condal

El sábado, a las 12.30 horas, en los Jardines del Ayuntamiento, tendrá lugar la recepción de autoridades y de la Cofradía de Damas y Caballeros del Sabadiego, así como el tradicional desfile desde los propios jardines hasta el Quiosco de la Música, acompañado por la Banda de Gaites "Villa y Condau de Noreña". En el quiosco, alrededor de las 13.00 horas, Elvira Fernández Gómez, alcaldesa de Candelario (Salamanca), será la encargada de pronunciar el pregón de las fiestas. Habrá reconocimientos destacados, como la entrega del título de Chacinera Mayor a Manolita Vallina Prieto, o del Premio Nacional de Periodismo "Condado de Noreña" a Juan Ignacio Ocaña, presidente de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España, entre otros. Para contribuir al mejor ambiente, la Banda de Gaites "Villa y Condau de Noreña" amenizará una sesión vermú.

Las Fiestas del Picadillo y Sabadiego, desde mañana en la Villa Condal

Los más pequeños tendrán también su espacio dentro de las fiestas: entre las 18.00 y las 19.30 horas, en los Jardines del Ayuntamiento, se celebrará una "Holi Party". Por la noche, las orquestas Pasito Show y VERSUS serán las protagonistas de la verbena.

El domingo continuarán las actividades en los Jardines del Ayuntamiento, donde se recibirá de nuevo a las cofradías y autoridades. Habrá otra vez desfile, hasta la Iglesia Parroquial de Santa María de Noreña, en compañía de la Banda de Gaitas "Ciudad de Oviedo". A mediodía, en la iglesia, se celebrará la santa misa, cantada por el Orfeón Condal.

A las 13.00 horas será momento del XXXII Capítulo de La Cofradía de Damas y Caballeros del Sabadiego, acompañados por la banda de gaitas "Ciudad de Oviedo". Con respecto a las nuevas Damas y Caballeros de Mérito, este año serán: María Cotiello Pérez (actriz de cine, teatro y televisión); José Carlos Rubiera Tuya (profesor de música, músico y escritor, miembro de la Academia de la Lengua Asturiana); Nacho Manzano (cocinero); Antonio Maestro Fernández (traumatólogo, especialista deportivo, jefe de los servicios médicos del Sporting de Gijón durante 19 años); Ramón González Camino (presidente del Ochote Asturias, de La Fresneda); Luján Argüelles Álvarez. (locutora radiofónica y presentadora de televisión) y Joaquín Parajón (humorista).

A las 14.00 horas se celebrará un concierto en la Plaza de la Cruz que servirá como intercambio musical entre la Banda de Música "Tomás Bretón", de Salamanca, y la Banda de Música Condado de Noreña. A partir de las 17.00 horas, habrá "Juegos tradicionales y de gran formato" para toda la familia, en los Jardines del Ayuntamiento. Por último, FL Covers actuará a las 20.00 horas en el Quiosco de la música.

El lunes será el día en que se cierren las celebraciones. A las 13.00 horas, en el Quiosco de la Música, habrá concierto de la Banda de Gaitas, Cornetas y Tambores del Regimiento "Cabo Noval" Príncipe nº3. Desde las 16.00 horas, la reciella, a partir de 3 años, podrá jugar en los hinchables del Parque de Los Riegos. Por último, Fernando Boomer actuará en el Quiosco de la Música, a las 19.30 horas.