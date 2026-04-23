La IA llega a la radiología de los centros de salud y hospitales de Asturias

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) acaba de adjudicar dos proyectos de inteligencia artificial (IA) para la especialidad de radiología.

El objetivo es "cubrir toda la parte que tiene que ver con radiografía tanto de tórax como de huesos", ha anunciado Yolanda Mínguez, subdirectora de Infraestructuras y Servicios Técnicos del Servicio de Salud del Principado (Sespa), en la jornada "El papel de la inteligencia artificial en la nueva radiología", que se celebra en la tarde de este miércoles en el salón de actos del HUCA

"Son dos proyectos cuyo ámbito de aplicación es tanto atención primaria como atención hospitalaria", ha precisado Yolanda Mínguez.

El importe de estos proyectos es de un millón y medio de euros. El cronograma previsto indica que durante este primer semestre del año comience a dar servicio a atención primaria, y que a partir del mes de septiembre comience a dar cobertura al ámbito hospitalario, ha indicado la subdirectora de Infraestructuras y Servicios Técnicos del Sespa.

Arranca en junio

Las nuevas herramientas estarán disponibles para el médico de atención primaria, para los servicios de radiodiagnóstico y para los servicios de urgencias. "Estamos ya en disposición de empezar en el mes de junio con el primer plan piloto en un centro de atención primaria de Avilés", ha aseverado Yolanda Mínguez. Y ha añadido: "Una vez realizada la experiencia piloto, lo implantaremos en todas las áreas y en todos los centros de salud".

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