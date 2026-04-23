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IU se desmarca del PSOE en su rechazo a adelantar las indemnizaciones a las familias de Cerredo: "Nos produce profunda tristeza"

María José Miranda, secretaria de Organización, asegura que no comparten la posición de sus socios en el Gobierno e insiste en que el papel de la Administración debería ser el de "proteger"

Adrián Barbón (de espaldas) con Gimena Llamedo, a la derecha, habla María José Miranda y Ovidio Zapico.

Adrián Barbón (de espaldas) con Gimena Llamedo, a la derecha, habla María José Miranda y Ovidio Zapico. / Luisma Murias / LNE

Alicia García-Ovies

Oviedo

La crisis minera ha provocado una profunda grieta entre quienes actualmente sustentan el Gobierno asturiano, que parece difícil de solventar. Las declaraciones del portavoz del Ejecutivo y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, rechazando adelantar las indemnizaciones a las familias de los fallecidos en el accidente de Cerredo ha provocado “una profunda tristeza” en sus socios, que se desmarcan completamente de la posición de los socialistas.

“Esas declaraciones de Guillermo Peláez cerrando la puerta a la indemnización representan únicamente a la parte mayoritaria del Gobierno”, aclaró María José Miranda, secretaria de Organización de Izquierda Unida. “Cuando cierra la pueta a algo tan grave, habla solo por él”, insistió.

Peláez descartó esta mañana ante los medios adelantar las indemnizaciones a las familias como plantea el borrador de dictamen de la comisión parlamentaria, alegando que “no existe posibilidad jurídica” y que hay un “procedimiento administrativo reglado por ley” que debe seguirse previamente.

Un argumento que desde Izquierda Unida tampoco comparten en absoluto: “Es su análisis jurídico, no el nuestro”.

“Nos produce profunda tristeza cuando desde un gobierno progresista se indica a las familias que deben acudir a la justicia ordinaria. La Administración tiene que estar para proteger”, sentenció Miranda en alusión a las palabas de Peláez afirmando que respaldan que las familias reclamen sus derechos, tanto en el ámbito judicial como en el ámbito administrativo.

El portavoz del Gobierno insistió en poner el foco sobre la empresa, que realizaba una “actividad ilegal y clandestina”, y volvió a rechazar que sea el momento de “señalamientos personales y técnicos”. Cuestión en la que los socialistas se han quedado completamente solos, como constataron estos días las valoraciones de todos los grupos políticos.

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En este sentido, desde Izquierda Unida ven clara la existencia de responsabilidades políticas y  terminarán señalando a los exgestores de la consejería, asunto que abordarán en una próxima reunión de su órgano colegiado, para la que aún no hay una fecha determinada.

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