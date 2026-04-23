Luis Antuña ingresa en la Real Academia de Medicina de Asturias alertando sobre el "desgaste" de los médicos
El presidente del Colegio de Médicos de Asturias se convierte en académico de honor en un acto al que han acudido la consejera de Salud y el alcalde de Oviedo: "El liderazgo en la toma de decisiones corresponde al médico", proclama
“Si a la mayoría de los médicos se nos pregunta si volveríamos a elegir este camino, la respuesta sigue siendo clara: volveríamos a hacerlo”, ha subrayado esta tarde en Oviedo Luis Antuña Montes, presidente del Colegio de Médicos de Asturias, en su toma de posesión como académico de honor de la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias.
“Estamos viviendo hoy, quizá más que nunca, una cierta ambivalencia en la profesión”, ha apuntado el doctor Antuña, director del área de Urgencias del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Su discurso llevaba por título “El médico, hoy y siempre. De la vocación personal al compromiso colectivo”.
En su exposición sobre la situación de la medicina, ha expuesto una reflexión: “Seguimos reconociendo en la medicina una de las profesiones más valiosas y, en muchos aspectos, más hermosas del mundo. Y, sin embargo, al mismo tiempo, no podemos ignorar que las condiciones en las que hoy se ejerce generan un desgaste creciente”.
A juicio del nuevo académico, “esta tensión, entre mantener la vocación intacta y el ejercicio cada vez más difícil, no es una contradicción menor”. Se trata, por el contrario, de “uno de los grandes desafíos que tenemos por delante como profesión y como sociedad”.
El "liderazgo" del médico
La toma de posesión de Luis Antuña ha tenido como escenario el Paraninfo del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. Al acto han acudido, entre otros, la consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra; el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli; y el vicerrector de la Universidad de Oviedo Alfonso López Muñiz.
En su intervención, el presidente colegial ha reivindicado el “liderazgo en la toma de decisiones” que “corresponde al médico”. Y ha matizado que este papel no consiste en “una posición jerárquica en sentido formal”, sino que es la consecuencia “de un proceso de adquisición de competencias y asignación de responsabilidades que son específicos”.
A su juicio, “la formación médica es, probablemente, una de las más completas dentro del ámbito profesional”, y constituye un proceso de selección “muy riguroso” que exige “años de intenso estudio y un periodo de especialización en el que la responsabilidad se incorpora de forma progresiva desde etapas muy tempranas”.
Como fruto de ese periplo formativo, el médico “aprende pronto que las decisiones clínicas no son un ejercicio teórico, sino una intervención directa sobre la vida, la integridad y la esperanza de sus pacientes, que precisan juicio clínico y responsabilidad ética”, ha aseverado el doctor Antuña.
En el capítulo de agradecimientos, el presidente del Colegio de Médicos ha tenido un recuerdo singular para su padre, el doctor Luis Antuña Zapico, médico estomatólogo y cirujano maxilofacial ya fallecido, “de quien aprendí lo que significa ser buena persona y lo que significa ser médico”.
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