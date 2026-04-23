El nuevo Sindicato Médicos del Sespa critica al Principado por no negociar

El Sindicato Médicos del Sespa (SIMES), de reciente constitución, ha anunciado hoy que se halla «inmerso en preparativos» para la huelga de facultativos programada en toda España para la próxima semana (entre los días y 30) y que, mientras tanto, está esperando «la llamada de la Consejería de Salud a para negociar».

En un comunicado público, Médicos del Sespa reitera a la Administración sus principales demandas: 1) Jornada laboral total de 35 horas incluyendo dedicación ordinaria y extraordinaria; 2) Agendas máximas de 35 pacientes en Atención Primaria; 3) La opción de que la atención continuada se cubra con turnos de 12 horas; 4) Recuperación de pagas extra para el conjunto de profesionales sanitarios; 5) Mejoras retributivas en las guardias de los médicos residentes; 6) Mejora de las condiciones de las guardias localizadas; y 7) Subsanación de agravios retributivos en determinadas categorías facultativas.

Ya se notifican los servicios mínimos

«En esta ocasión, la convocatoria autonómica la impulsamos desde el Sindicato Médicos del Sespa con la intención de negociar nuestras condiciones con el Gobierno autonómico, ya que gran parte de lo que demandamos se puede lograr a este nivel», indicó la nueva organización sindical, integrada de manera mayoritaria por médicos jóvenes y que ha venido a quebrar el monopolio del que disfrutaba el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA).

La Consejería de Salud recibió la convocatoria de huelga la semana pasada. Sin embargo, indica el SIMES, «todavía no contactó con el comité de huelga nombrado». Esta falta de respuesta «podría interpretarse como señal de poca disposición por su parte», señala el sindicato. De hecho, las plantillas ya están recibiendo las notificaciones de servicios mínimos «sin que estos fueran trasladados a nuestra organización, lo que resulta desconcertante».

En cualquier caso, añaden, «esperamos que la Consejería reaccione, recapacite, convoque al comité de huelga e inicie una negociación seria y con voluntad de resolver el conflicto».

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La semana de movilización incluirá una manifestación similar a la del mes pasado, apoyada conjuntamente por SIMES, el Colegio de Médicos y el SIMPA.