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Pilar Martínez Ceyanes, nueva presidenta de lo Contencioso-Administrativo del TSJA

La magistrada, que ya formaba parte del tribunal, se convierte en la primera mujer en acceder a este cargo por votación del Consejo General del Poder Judicial

Pilar Martínez Ceyanes.

Pilar Martínez Ceyanes. / IRMA COLLIN / LNE

Alicia García-Ovies

Oviedo

La magistrada Pilar Martínez Ceyanes ha sido nombrada nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), convirtiéndose en la primera mujer elegida por votación del Consejo General del Poder Judicial (CPPJ) para un cargo judicial en la justicia asturiana.

Sustituirá en el cargo a David Ordóñez Solís, que fue designado para la presidencia de la Sala en 2021.

Martínez Ceyanes era hasta ahora magistrada de la Sala que va a presidir, cargo que viene desempeñando desde su toma de posesión el 25 de junio de 2019. Anteriormente, ejerció durante doce años como decana de los juzgados de Oviedo. Puesto en que cesó al dejar también su destino en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo.

Su larga trayectoria profesional la ha llevado a ser jueza en distintos puntos de España. Tras ingresar en la carrera judicial en 1987, su primer destino fue Bilbao. Posteriormente, pasó por Barcelona y Castellón de la Plana, antes de regresar a Oviedo en 2002.

Asimismo, fue miembro electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia desde 2009 hasta noviembre de 2019.

Nuevo presidente en lo Social de Castilla y León

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial también acordó, por unanimidad, nombrar al magistrado Jesús Carlos Galán Parada nuevo presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos. 

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Galán, hasta hoy magistrado de esa misma Sala, sustituirá a María José Renedo Juárez, que ha ocupado el cargo desde 2009.

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