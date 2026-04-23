Pravia enseña el arte de la madera

Pravia se convertirá desde este viernes en punto de encuentro para artesanos, aficionados y curiosos del trabajo de la madera. Allí se celebrarán los XIII Encuentros con la Madera, una iniciativa organizada por la Asociación de Amigos de la Madera "Les Forgaxes", en colaboración con el Ayuntamiento de Pravia. El evento tendrá lugar en el Polideportivo del Instituto y se desarrollará a lo largo de tres jornadas, hasta el domingo.

Una demostración en una edición anterior de la cita / lne

El programa arranca este viernes, en horario de tarde, de 16.00 a 20.00 horas, y continuará el sábado, en doble sesión —de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00— para culminar el domingo con una jornada ininterrumpida, de 10.00 a 18.00 horas. Como cierre, a partir de las 17.00 horas del domingo, se celebrará el sorteo de un torno y la entrega de premios.

Durante los tres días, el público podrá disfrutar de un amplio abanico de actividades que combinan divulgación, práctica y exposición. Entre los principales atractivos destacan las demostraciones en directo a cargo de reconocidos especialistas internacionales como Gary Lowe, procedente de Escocia, y Gary Rance, desde Inglaterra, junto al español Jesús López Collazos. A ellos se suma la participación de "El Arte de Forgar", escuela de talla de Oviedo, que invitará a los asistentes a tallar una estrella y participar en un sorteo.

Piezas de José López, uno de los expositores del último concurso de los Encuentros con la Madera / lne

El evento mantiene además su carácter participativo, subrayado por espacios como el "Rincón de Les Forgaxes", pensado para quienes deseen iniciarse en la tornería en madera. Allí, de la mano de miembros de la asociación, los visitantes podrán experimentar sus primeras técnicas y observar demostraciones.

La cita incluirá también una zona expositiva con piezas elaboradas por socios y participantes, así como un concurso abierto al público. No faltará el mercadillo de segunda mano, destinado al intercambio o venta de herramientas, ni tampoco stands comerciales como el de Comercial Pazos, donde adquirir materiales y utensilios especializados.

El componente solidario volverá a estar presente en esta edición con la colaboración de la asociación GALBÁN, dedicada a apoyar a familias de niños con cáncer. Se habilitará un stand para la venta con piezas donadas, cuya recaudación se destinará íntegramente a esta causa.

Piezas de José López, uno de los ganador del último concurso de los Encuentros con la Madera / lne

Pensando en el público familiar, la organización ha previsto también un espacio de entretenimiento infantil con juguetes de madera, lo que refuerza el carácter abierto e intergeneracional del encuentro.

Consolidado como una de las citas destacadas del calendario artesanal en Asturias, los Encuentros con la Madera de Pravia invitan un año más a descubrir, aprender y disfrutar de un oficio que combina tradición, creatividad y técnica. La organización anima a vecinos y visitantes a reservar estas fechas y participar en un evento que sigue creciendo edición tras edición.