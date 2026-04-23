El Principado anulará el nombramiento del subdirector general de Infraestructuras por el veto a los ingenieros de Caminos en el proceso
Gimena Llamedo anuncia que ya están trabajando en una nueva RPT, que será aprobada en Consejo de Gobierno la próxima semana
El Principado anulará el nombramiento de Julio Polo como subdirector general de Infraestructuras tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que considera injustificada la exclusión de los ingenieros de Caminos de las bases. La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Gimena Llamedo, anunció este jueves que ya están trabajando en una nueva relación de puestos de trabajo (RPT), que será aprobada previsiblemente en el Consejo de Gobierno del lunes.
“No hemos recurrido y, por tanto, se adoptarán las medidas necesarias. En mi caso, esas medidas consisten en elevar al Consejo de Gobierno la adaptación de la RPT de personal directivo, incluyendo la previsión de que la subdirección pueda ser cubierta o por personal del cuerpo superior de la administración o de la escala de ingeniería, canales o puertos”, explicó Llamedo.
Tras la aprobación de la nueva RPT, será responsabilidad de la Consejería de Movilidad, a la que pertenece la subdirección de Infraestructuras, la que tenga que dejar sin efecto la convocatoria anterior e iniciar el procedimiento para cubrir el puesto de nuevo.
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos había presentado un recurso de reposición contra el acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado que aprobaba la relación de puestos directivos (8 de marzo de 2024) y contra la resolución del 8 de octubre de 2024 por la cual la Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios, en manos de Alejandro Calvo, convocaba para su provisión el puesto de subdirector general de Infraestructuras, mediante el sistema de libre designación.
En el recurso cuestionaban que para el subdirector general de Infraestructuras se exigiese una titulación de Derecho, al considerar que el puesto se correspondía, por su descripción, a la formación y conocimientos relacionados con su titulación.
La vicepresidenta realizó el anuncio en comisión ante una pregunta del diputado del PP Agustín Cuervas-Mons, quien calificó el caso “de risa”. “Excluyen a los ingenieros de Caminos y proponen el título de graduado en derecho. El colegio recurre en reposición la resolución que ustedes desestima, y de nuevo al Gobierno le vuelven a tumbar los tribunales una resolución”, describió.
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