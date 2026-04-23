El Principado descarta adelantar las indemnizaciones a las familias del accidente de Cerredo: "No existe posibilidad jurídica"

El Gobierno de Asturias descarta adelantar las indemnizaciones a las familias de los fallecidos en el accidente de Cerredo, como plantea el borrador de dictamen de la comisión parlamentaria elaborado por la diputada Covadonga Tomé, al considerar que “no existe posibilidad jurídica”.

“Respaldamos que las familias soliciten las indemnizaciones que procedan ante la administración. Ahora bien, hay un procedimiento administrativo reglado por ley donde se tiene que demostrar una causalidad entre el proceder de la Administración y la fatalidad. Es entonces cuando procede el pago de las indemnizaciones, si así se determina”, explicó este jueves el consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez.

En ese sentido, reiteró que tanto por la parte socialista del Gobierno, como la propia FSA, consideran que “no hay una relación de causalidad entre decisiones, procedimientos y la estructura administrativa y la explosión de grisú” que acabó con la vida de cinco trabajadores. Por tanto, añadió, “no es el momento de señalamientos personales y técnicos”, aunque aseguró que “a medida que se van aclarando los hechos, vamos tomando decisiones”.

También apuntó que desde la izquierda se han criticado las formas en las que se hizo público el informe de la comisión, sin presentarlo antes a los grupos parlamentarios.

Peláez insistió, una vez más, en centrar la responsabilidad del accidente en la empresa, la cual estaba llevando a cabo una “actividad ilegal y clandestina”, que ocultaba “deliberadamente” a la administración y que tenía a los trabajadores en unas “condiciones deplorables”.

“El informe de la Inspección General de Servicios nos está permitiendo desarrollar mejoras y la regeneración del Servicio de Minas. Asumimos las once recomendaciones y vamos más allá con la puesta en marcha del servicio de seguridad minera”, defendió.