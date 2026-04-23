El profesorado de Asturias será sancionado con hasta 150.000 euros si no educa en la diversidad sexual, alertan los colectivos feministas
Las asociaciones de mujeres progresistas, que comparecerán en la Junta General, exigen la retirada de las sanciones del proyecto de ley LGTBI
La obligación afecta a todas las materias y a todas las etapas de la enseñanza no universitaria
"La sanción por una falta leve puede llegar a 2.000 euros, pero por una falta muy grave puede acabar en 150.000 euros de multa y otras sanciones, como la inhabilitación para el ejercer la profesión", advierten las organizaciones
La futura ley asturiana de derechos LGTBI incluye sanciones de hasta 150.000 euros a los profesores que declinen transmitir los postulados de educación sexual que recoge el proyecto de la norma autonómica.
Así lo han denunciado este jueves las asociaciones feministas que comparecerán en la Junta General para dar su opinión sobre el proyecto de Ley, que exigirán la retirada del "fuerte régimen sancionador" que contempla, "particularmente para el profesorado y los equipos directivos de los centros educativos".
Son siete las organizaciones que se oponen a los actuales términos de la futura Ley LGTBI: Asfemas (Asamblea de Feministas Asturianas), Asociación Sara Súarez Solís, Femes (Feministas Socialistas), Foro de Mujeres del Llano, Fórum de Politica Feminista de Asturias, Rapiegas Radfem y Tertulia Feminista Les Comadres.
Los colectivos feministas respaldan que "se sancione por discriminar por motivos de orientación o identidad sexual, es lógico", aseveran. Sin embargo, añaden que "esto ya está establecido en normas como la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral de la infancia y la adolescencia y la propia ley LGTBI estatal". Otras normas, como la LOMLOE o la Ley de Igualdad de Principado de Asturias "amparan el derecho del alumnado su identidad sexual", señala el comunicado de las entidades feministas firmantes del comunicado.
Teorías sin "base científica sólida"
A juicio de estos colectivos, la novedad que introduce este proyecto de ley radica en que "pretende sancionar al profesorado que no colabore en la obligación de transmitir al alumnado teorías sobre la diversidad sexual y de género, a pesar de que no existe una base sólida científica que las ampare". Prueba de ello, señalan, es que "en el currículo de la LOMLOEaún no se ha desarrollado este aspecto".
Sin embargo, agregan, el proyecto de ley LGTBI de Asturias sanciona el “no incluir en la programación docente y/o didáctica de las materias que imparta la educación en la no discriminación y la diversidad sexual” o “no incluir referentes positivos LGTBI en los materiales didácticos”.
Sancionará otra Consejería
De las 23 posibles infracciones que contempla el proyecto de ley, "un 75% son infracciones dirigidas a sancionar al personal docente que no cumpla, en plazos perentorios, las obligaciones del proyecto de ley".
Otra novedad estriba en que "no será la Consejería de Educación quien sancione, sino la Consejería con competencias en derechos LGTBI".
A juicio de los colectivos feministas, Asturias es "una de las comunidades con un sistema educativo más inclusivo". Sin embargo, el proyecto de ley "sitúa al profesorado bajo sospecha".
Con este régimen sancionar, argumentan, "Asturias se sitúa como una de las comunidades autónomas más punitivas", ya que Castilla-La Mancha establece 10 posibles infracciones; el País Vasco, ninguna; Cantabria y la Comunidad Valenciana, 16; y Andalucía, 21.
"La sanción por una falta leve puede llegar a 2.000 euros, pero por una falta muy grave puede acabar en 150.000 euros de multa y otras sanciones, como la inhabilitación para el ejercer la profesión", advierten las organizaciones de mujeres progresistas.
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