Villaviciosa se convierte en la capital mundial de les fabes: la agenda de actos para disfrutar de este plato

Villaviciosa lleva desde el pasado 21 de abril inmersa en una de sus citas más esperadas del año con la celebración de les XXXII Xornaes de les Fabes, que se desarrollarán hasta el 26 de abril, con un completo programa de actividades que combina gastronomía, tradición, divulgación y ocio para todos los públicos, y que abre los eventos agroalimentarios del concejo.

El plato duerte de hoy será una Cata de Faba IGP en la que el jurado escogerá la mejor faba de entre las inscritas en el Consejo Regulador de Indicación Geográfica Protegida y que este año, el de su sexta edición, pasa a denominarse Premio Caja Rural, entidad colaboradora. La Cata es pública y podrá verse a partir de las 12h en el Restaurante El Roxu; el ganador que se dará a conocer el domingo en la entrega de premios.

Plato de fabada / Cedida a LNE

También será hoy cuando se presente otra novedad, y es la Gran Fabada que cocinará la Cofradía de Amigos de les Fabes para la comunidad educativa del Colegio Público Maliayo.

Mañana tendrá lugar la parte más técnica de les Xornaes con la celebración de las jornadas técnicas en colaboración con el SERIDA sobre el cultivo de la faba, que tendrán lugar por la mañana, mientras que por la tarde toma el relevo la mesa redonda «Mecanización en el cultivo de la Faba» organizada por la Cofradia de Amigos de les Fabes y que cerrará el día.

El fin de semana grande, sábado 25 y domingo 26 de abril, se celebrarán las XXXII Xornaes Gastronómiques de les Fabes, en las que más de una docena de restaurantes del concejo ofrecerán menús especiales tanto de fabada tradicional como de otras elaboraciones con fabes.

Novedades

Como novedad este año, todas las personas que consuman alguno de estos menús de los restaurantes que se sumaron a esta iniciativa, podrán participar en un sorteo de premios para los que se cuenta con la colaboración de entidades como Acosevi, la D.O.P. Sidra de Asturias o la I.G.P. Faba Asturiana, además de empresas locales, añadiendo un atractivo extra a esta experiencia gastronómica.

También durante el fin de semana tendrá lugar el tradicional Mercau de primavera, un mercado con protagonismo de la faba.

Fabes en Villaviciosa / Cedida a LNE

El sábado 25 comenzará la jornada con uno de los actos más simbólicos: el XI Gran Capítulo de la Cofradía de Amigos de les Fabes del Principado de Asturias, en el que aprovecharán, además de acoger a los nuevos miembros de número, para dar sus distinciones anuales que anunciaron en el día de hoy.

Así la Faba de Oro recaerá en el cocinero asturiano titular de Casa Gerardo, Pedro Morán Quirós. Como Cofrade de Mérito se distinguirá a Gregorio García, restaurador granadino que impulsa en esta provincia andaluza unas jornadas de hermanamiento con Asturias con la fabada como protagonista. Ya por último como Cofrade de Honor se nombrará a Joaquín Pajarón. Además, la Cofradía reconocerá en su capítulo con la Faba de Azabache al establecimiento ganador de La Mejor Fabada del Mundo del año.