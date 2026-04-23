Vuelve una nueva edición de "Pioneras, mujeres que abren camino": inscríbete y asiste a la jornada que reivindica su papel como referente para las nuevas generaciones

Reivindicar el papel de las mujeres como referentes para las generaciones del futuro es el objetivo de Pioneras, mujeres que abren camino. Una jornada organizada por El Periódico de España y Prensa Ibérica, con el patrocinio de Acciona, que celebra su tercera edición y donde se abordarán temas sobre cómo es el panorama actual para las carreras profesionales de las mujeres, cómo promover el liderazgo igualitario, así como dar a conocer iniciativas de éxito que pueden replicarse en entornos reales.

El Espacio Eventize, en Madrid, será el lugar que acogerá mañana a las 10.00 horas un evento en el que participarán como ponentes Camino San Millán, directora de Diversidad e Inclusión de Acciona, Elena Ceballos, investigadora, divulgadora oceanográfica y participante de Homeward Bound, Carmen Quintanilla Barba, presidenta Nacional de AFAMMER y Parlamentaria de Honor y Permanente del Consejo de Europa y Sonia Suárez Moreno, vocal de la junta Rectora del colegio de ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

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