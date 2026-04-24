Agenda: qué hacer hoy viernes 24 de abril en Asturias

Oviedo

Conferencia de la astronauta Noemí Pinilla en el Club LA NUEVA ESPAÑA sobre la misión Artemis II

A las 19.30 horas, el Club acoge la conferencia "Misión Artemis II ¿Qué tiene de nuevo la luna para nosotros?", que ofrecerá la astrofísica Noemí Pinilla-Alonso, investigadora del Instituto de Ciencias y Tecnología del Espacio de Asturias, en una intervención que abordará los avances y objetivos del programa Artemis de la NASA, centrado en el regreso de astronautas a la Luna con fines científicos, económicos y como paso previo a futuras misiones tripuladas a Marte. El acto será presentado por Pedro Sánchez Lazo, presidente de Tribuna Ciudadana, entidad organizadora del evento.

Memorial de la Nisal

A las 19.30 horas, el Teatro Filarmónica acoge la representación de "Memoria de la nisal", a cargo de la compañía Adrián Conde, un espectáculo dirigido al público adulto a partir de 12 años que, con una duración de 75 minutos, ha sido reconocido con el Premio Jovellanos 2025. Las entradas tienen un precio de 20 y 18 euros.

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Charlas de Salud

A las 19.00 horas, el centro social de Vetusta acoge una nueva sesión del ciclo Charlas de Salud bajo el título "Introducción a las enfermedades autoinmunes", que será impartida por la doctora Anahy Brandy-García, del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario de Cabueñes.

Cincuenta años de feminismo

La exposición "AFA, 50 años de feminismo en Asturias" recorre el último medio siglo del movimiento feminista asturiano a través de documentos, fotografías y carteles procedentes de los fondos de la Asociación Feminista de Asturias Clara Campoamor (AFA); podrá visitarse en el Archivo Histórico de Asturias con entrada libre hasta el 5 de mayo en horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas, ampliado los martes y jueves también por la tarde de 15.00 a 18.00 horas, y contará además con visitas guiadas los días 23 y 28 de abril y 5 de mayo a las 16.30 horas.

Vidas Desplazadas

La calle icasso acoge la exposición al aire libre "Vidas desplazadas: Derechos en suspenso", una muestra de fotografía humanitaria y fotoperiodismo que reúne 95 imágenes de 50 autores procedentes de distintas ediciones del Premio Luis Valtueña, centradas en visibilizar las realidades del desplazamiento forzado y las vulneraciones de derechos humanos en distintos contextos del mundo. Impulsada en el marco del compromiso de Médicos del Mundo con la justicia sanitaria global, la exposición invita a reflexionar sobre las estructuras que convierten la salud en un privilegio y podrá visitarse hasta el 8 de mayo.

Exposición Pintura Rápida

El Centro Social Villa Magdalena abre al público la exposición del "Concurso Pintura 2026", una muestra que reúne las obras participantes en este certamen y que podrá visitarse en horario de mañana y tarde, con acceso gratuito para contemplar distintas propuestas artísticas contemporáneas, y que permanecerá abierta al público hasta el 3 de mayo dentro del calendario cultural de los centros sociales de Oviedo.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas. La torre de la Catedral también está abierta a las visitas, que son acompañadas pero no guiadas y están disponibles de lunes a sábado.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano

A través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías el público puede realizar un recorrido en el Centro de Recepción e Interpretación por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. Se puede visitar de miércoles a domingo, de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas. Lunes y martes, cerrado.

Gijón

Escuela de Marina Civil

El Salón de Actos de la Escuela Superior de la Marina Civil acoge desde hoy hasta el domingo las II Jornadas Gijón Sol y Eclipses, que incluirán exposición de carteles y paneles informativos, conferencias, observaciones solares y visitas al planetario. El acto inaugural tendrá lugar a las 11.15 horas y seguirá la conferencia de Rafael Bachiller, director del Observatorio Astronómico Nacional y presidente de la Comisión Nacional del Eclipse (CNE), con el título "El eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026".

Teatro de la Laboral

El cantautor Ismael Serrano vuelve hoy al teatro de la Laboral, con un concierto que dará comienzo a las 21.00 horas.

LABoral Centro de Arte

Hoy tendrá lugar en la LABoral Centro de Arte, a las 18.30 horas y con entrada gratuita, la primera de las performances del ciclo en colaboración con el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. "Subasta de emociones", de Noemi Iglesias Barrios, se incluye dentro del programa "Visión y presencia", un ciclo protagonizado por artistas mujeres. En la performance de Noemi Iglesias se abordarán diversas cuestiones del presente global, como el cuestionamiento del amor romántico, la identidad y el sentido de pertenencia, así como el canon estético occidental presente en los museos.

Antiguo Instituto

Escena Xixón 2026 acoge hoy en el Centro de Cultura Antiguo Instituto el espectáculo de Adrián Vega "El diario del Puma" (21.00 horas). Con entrada libre hasta completar aforo y con encuentro postfunción tras la representación. Antes habrá un taller Sci-Fi Motion dirigido a un público abierto, especialmente a personas interesadas en la danza contemporánea, el movimiento, el cuerpo y la imagen (de 18.00 a 20.00 horas).

Centro Municipal Pumarín Gijón Sur

El Conservatorio organiza hoy un concierto de intercambio de Big Bands, a las 19.00 horas. Con entrada libre hasta completar aforo participan en este recital de jazz la Big Band de la Escuela de Música Municipal de Llanera, dirigida por Baldomero Gutiérrez Huerta y la Big Band del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón, dirigida por Alberto Castelló García.

Centro Municipal de El Llano

En el salón de actos tendrá lugar una videoproyección del Ciclo Ernst Lubitsch (II). "EL Diablo dijo no (Heaven Can Wait)" se pasará a las 19.00 horas, en versión original con subtítulos en castellano, con entrada libre hasta completar el aforo. Está organizado por la Sociedad Cultural Gijonesa.

Centro Municipal de El Coto

Hoy tendrá lugar un festival Solidario de la Asociación Vecinal El Coto con entrada libre hasta completar aforo. Será en favor de la Asociación Síndrome de Noonan en Asturias, con el objetivo de dar visibilidad a esta enfermedad y recaudar fondos para su labor de apoyo a las familias afectadas. La jornada ofrecerá una tarde de música y entretenimiento con actuaciones en directo de diversos artistas.

Paraninfo de la Laboral

En el Paraninfo de la Ciudad de la Cultura hoy se proyecta "Padre, Madre, Hermana, Hermano (Father Mother Sister Brother" (2025), de Jim Jarmusch, mejor película en Venecia. Será a las 19 horas.

Librería de Bolsillo

El profesor y escritor argentino Juan Vitulli protagoniza hoy un encuentro literario a las 20.00 horas en la Librería de Bolsillo. Será bajo el título "Diálogu na piscina con Juan Vitulli", en referencia a las piscinas de sus libros. Le acompañará Inaciu Galán.

Librería La Buena Letra

El profesor de la Universidad de Oviedo y divulgador Pedro Pérez, de El Cubil de Peter, presentará en Gijón su libro "Enigmas sangrientos de la arqueología", hoy viernes, a las 18.00 horas, en la librería La Buena Letra (Casimiro Velasco, 12). El autor charlará con Julio Fernández director de FanMediaCon.

Biblioteca del Polígono de Pumarín

Hoy tendrá lugar en la Biblioteca del Polígono la presentación de "Las aventuras de Detolandia". Una obra literaria colectiva creada por el Club de Lectura Infantil de la biblioteca. Será a las 18.30 horas.

Ateneo de La Calzada

"Los Sterling", del Grupo de teatro Altavoz, se pondrá hoy en escena en el Centro Municipal Ateneo de La Calzada. A las 19.30 horas con acceso libre.

Teatro Jovellanos

Organizado por el Centro de Danza Karel, hoy tendrá lugar la Gala Carmen Elvira, en el teatro Jovellanos, con actuación de los alumnos del Centro Karel. Será a las 20.00 horas.

Escuela de Comercio

"Nuestra relación con los animales. Dilemas éticos y legales de la tauromaquia" es el título de la charla-debate que tendrá lugar hoy en la Escuela de Comercio, organizada por la Asociación Mujeres Ecofeministas Petra Kelly y Asturies Antitaurina. Será a las 19.30 horas

con Asunción Herrera (Doctora en Filosofía), Luis Royo (AVATMA) y Nuria Menéndez de Llano (Abogada, activista por los animales), como ponentes.

Biblioteca de Roces

Hoy se presenta la Ruta Caminiana en colaboración con el C.P. Alfonso Camín, el IES de Roces y la asociación N’Alcordanza de Roces, nacida del laboratorio "Memoria de lo vivido". Se trata de un libro e itinerario escrito en asturiano por un miembro de la asociación, Anselmo Coto Argüelles, y editado por la biblioteca. También se proyectará el videopodcast "Camin, Camín, Camín". Será a las 12 horas.

Avilés y comarca

Rodrigo Cuevas abre su nueva gira en La Magdalena

Primera de las dos actuaciones en Avilés, localidad que disfrutará de la primera parada de la gira "La belleza" de Rodrigo Cuevas, cuya presencia en el pabellón de La Magdalena promete ser, más que un concierto, un espectáculo inmersivo.

Imagen promocional de la gira de Rodrigo Cuevas. / Ricardo Villoria

Apertura de puertas a las 19.30 horas. El concierto comenzará a las 21.30 horas.

Representación de la obra Viejos tiempos en el Palacio Valdés

La función comenzará a las 20.00 horas. El elenco cuenta con Ernesto Alterio, Marta Belenguer y Mélida Molina.

Teatro familiar gratuito en La Carriona: ‘El ratoncito’

El centro sociocultural de La Carriona acoge la representación de ‘El ratoncito’ a cargo de la compañía Teatro Plus. La sexta de un ciclo de once funciones gratuitas que se llevan a los barrios. Entrada libre hasta completar aforos. No se permitirá el acceso una vez comenzado el espectáculo. Los menores deberán estar acompañados. Todas las funciones son a las 18:00 horas.

Proyecto teatral con perspectiva de género en Los Canapés

El centro sociocultural de Los Canapés acoge a las 19.00 horas la obra teatral "La creíble historia de Tamara Vaquero y sus irrefrenables deseos de hacer el bien".

XXV Aniversario Hermanamiento de Avilés con Cárdenas

Con motivo el aniversario del hermanamiento entre Avilés y la ciudad cubana de Cárdenas, el Palacio Valdecarzana acogerá una mesa redonda sobre la situación actual y las relaciones y proyecto realizados en el marco del hermanamiento. Participan Fernando Díaz Rañón (exconcejal de Avilés); Laureano López Rivas (presidente de la Asociación Paz y Amistad) y Román Álvarez González (historiador)

Actividades para celebrar el Día del Libro

La biblioteca del Centro Sociocultural Los Canapés acoge a las 18.00 el cuentacuentos. ‘¿Dónde está Melitón?’, por Va de verde y azul. Público infantil entre 4 y 9 años. Plazas limitadas.

Mercado semanal en Luanco

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la playa de La Ribera y la calle de La Riba en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Mercado semanal en La Arena

Hay puestos de ropa y alimentación en la explanada del muelle en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Lectura compartida en Trasona

La biblioteca de Trasona acoge una lectura compartida con motivo de los actos por el día del libro.

Hestoria D’Avilés

El escritor avilesino Miguel Solís Santos expone en el palacio de Valdecarzana una muestra sustentada en viñetas del clásico de la historieta asturiana.

"Miradas de África", de Luz Vidal , en La Ferrería

La exposición de fotografías "Miradas de África", de la abogada, guía de montaña y viajera Luz Vidal pretende dar a conocer algunas de las situaciones que afrontan las niñas y mujeres de países en los que ha estado como Benín, Etiopía, Namibia, Kenia, Camerún. Explica Luz Vidal que África es la "Cuna de la Humanidad" y que está hecha no para poner a prueba la resistencia emocional de los viajeros de color pálido, ni para recolectar exóticos recuerdos e impresionantes fotos, sino que está hecha para ser libre, respetada y resarcida. De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas. En la Casa de las Mujeres, en La Ferrería. Hasta el 24 de abril.

Muestra de Ramón Masats

La sala de Fotografía del Centro Niemeyer acoge la exposición "Ramón Masats. Visit Spain", que recoge el viaje que realizó el fotógrafo entre 1955 y 1965 recorriendo la geografía de España con su cámara, bajo el comisariado de Chema Conesa, en una exposición producida por la Subdirección General de Artes Visuales y Creación Contemporánea. Hasta el 10 de mayo en horario de miércoles a domingo, 11.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Exposición "El Víbora" en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición "25 años de contracultura", sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Las Cuencas

Jornadas de la sidra en La Felguera

Las Jornadas de la sidra comienzan hoy en La Felguera, en los puestos de los diferentes lagares instalados en la carpa del parque Dolores F. Duru. Hoy a las 19.30 horas será el campeonato de escanciadores válido para el circuito regional.

Cine en Langreo

El cine Felgueroso acoge hoy, a las 17.30 horas, la proyección de la película "Los Muppets", dedicada al público infantil, dentro del ciclo "Rapacines".

Teatro en Mieres

Mieres acoge hoy la representación de la obra teatral "Neura. Una comedia neurótico-festiva", a cargo de "De Ste Xeito Producciones. Será a las 20.00 horas en el auditorio Teodoro Cuesta, con entrada libre hasta completar aforo.

Exposición sobre el cómic "La Balada del Norte", de Alfonso Zapico

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama acoge la exposición "La Balada del Norte", que consta de 42 paneles compuestos por dibujos originales del autor de cómic y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA Alfonso Zapico, todos ellos publicados en su obra "La balada del Norte". La muestra, promovida por la Fundación José Barreiro, puede verse hasta el 20 de mayo.

Exposición con pinturas de María Jesús Coro en Moreda (Aller)

El Centro Cultural de Moreda clausura hoy la exposición con pinturas de María Jesús Coro. El horario de visita es de 16.00 a 21.00 horas

Muestra pictórica de María F. Coto y Ana Blanco en Laviana

Nueva exposición pictórica en el Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón), en Pola de Laviana, bajo el título "María y Ana", con obras de las pintoras locales María F. Coto y Ana Blanco. La exposición puede visitarse hasta el 30 de abril, en horario de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, y los jueves también por las tardes, de 16.00 a 20.00 horas.

Centro

Concierto en Noreña

La Casa de Cultura de Noreña acoge a las 22.00 horas un concierto de la formación de música afro cubano latin "Kórima Latin", un grupo de música latina en formato acústico, al puro estilo tradicional, percusiones, contrabajo, piano y voz, integrado por cuatro músicos radicados en Asturias y con una larga trayectoria nacional e internacional.

Animación a la lectura en Villaviciosa

La Casa de los Hevia acoge a partir de las 17.30 horas el taller de animación a la lectura "Alegría", a cargo de Pintar-Pintar Editorial, dirigido a público familiar. A partir de la lectura del álbum ilustrado "Alegría", se desarrolla un taller en el que la palabra y la imagen se fusionan y cada participante construirá su propia "Carpeta de la Alegría".

Danza en Siero

El Teatro Auditorio de Pola de Siero acoge a las 19.30 horas el espectáculo de danza "La bestia negra", de la compañía "Proyecto Piloto". Entrada libre, limitada al aforo de la sala. La obra es un espacio de juego donde el simulacro de ser lo que no se es y representar una y otra vez lo que se espera rinde homenaje a las mujeres que a finales del siglo XIX fueron recluidas en La Salpêtrière, en París, diagnosticadas de histeria, para ser observadas y estudiar su comportamiento.

Presentación en Grado

La Capilla de los Dolores de Grado acoge a las 19.30 horas la presentación del libro "Grado y su concejo", de Álvaro Fernández de Miranda.

Oriente

Cuentos en Peñamellera Baja

La Sala Polivalente del Ayuntamiento de Peñamellera Baja, en Panes, acoge a las 17.30 horas "Los cuentos" de David Acera, dirigidos a todos los públicos. En esta propuesta de narración oral, cada función es única e irrepetible. David Acera escogerá distintos cuentos intentando ajustarse a los intereses, inquietudes y edades del público presente en cada momento.

Literatura en Arriondas

La Casa de Cultura de Arriondas acoge a las 18.00 horas el taller de literatura "Academia de detectives", de Susana Sela, en el que los participantes crearán sus propios detectives y sospechosos, las pistas, las tramas... para generar suspense y configurar una historia de misterio que ilustrarán con sus dibujos.

Teatro en Colunga

La Sala Loreto acoge a las 19.00 horas la representación de la obra "Hamlet" de "Guayominí Producciones". Arantxa, Hugo y Patricia deciden enfrentarse a uno de los mayores retos de su carrera: ¡hacer Hamlet a su manera!, y con una puesta en escena alocada, un toque musical y la participación del público, esta versión del clásico de Shakespeare provocará carcajadas y sorpresas.

Cine en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella acoge a las 18.00 horas la proyección de la película de animación "Little Amélie", de Mailys Vallade, Liane-Cho Han Jin Kuang, dentro de la programación de Laboral Cinemateca Ambulante.

Occidente

XXIV Semana del Teatro de Cangas del Narcea

Hoy, viernes, día 24, el Cangas del Narcea despide su Semana del Teatro con la representación de la obra "Leporem oblivionis o el encanto de olvidar", de la mano del grupo de teatro Meraki y Cía. La obra, que dará comienzo a las 20.00 horas en el teatro Toreno de la villa, ganó el premio "Oh!" a mejor composición original. La entrada es libre hasta completar aforo.

Literatura en Boal

La Casa de Cultura de Boal acoge a las 19.00 horas un encuentro literario con Matilde Suárez, premio "Ría del Eo" de poesía en galego-asturiano y autora del poemario "Volando libre".

Cuentacuentos en Vegadeo

El Auditorio Félix Menéndez (Casa de Cultura) de Vegadeo acoge a las 18.00 horas "Cuentos sobre cuerda (trío)" de Puppy’s Cuentacuentos, para público infantil y familiar. La interacción teatralizada de la narradora con instrumentos de cuerda en formato trío ofrece una versión muy especial de los cuentos "Ricitos de oro", "Monstruo de colores", "Ceniciento", "Salvaje" o "La estrella sin puntas".

Exposición en El Franco

Noticias relacionadas

La sala de exposiciones de As Quintas, en La Caridad, acoge hasta el 30 de abril la muestra "Sueños geométricos. Esculturas infinitas", fruto de la colaboración de Juanma Tapia con la Asociación Fraternidad, una propuesta artística que invita a descubrir formas, volúmenes y creatividad sin límites.