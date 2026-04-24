ArcelorMittal apuesta por los hornos eléctricos, pero no da el paso para aprobar el proyecto de Avilés

La multinacional siderúrgica ArcelorMittal apuesta por una transición hacia las acerías eléctricas, pero sigue sin dar el paso para aprobar el proyecto de Avilés. La compañía publicó ayer su informe anual de sostenibilidad y en su cronograma de transformación a 2030 no figura el proyecto asturiano.

"Mantenemos nuestro objetivo de alcanzar las cero emisiones netas en 2050, a pesar de que las realidades de la transición energética han demostrado ser mucho más complejas de lo inicialmente previsto", señaló Aditya Mittal, CEO de ArcelorMittal, que añadió que "las cuestiones relativas a competitividad, reindustrialización, inflación y seguridad energética han pasado a situarse en el centro del debate, lo que nos ha llevado a revisar nuestras expectativas de reducción de emisiones con el horizonte de 2030". Ahora, la compañía prevé lograr una reducción de su intensidad de emisiones de carbono del 10% en 2030.

La compañía señala que la producción de acero con bajas emisiones de carbono "aún no es competitiva en costos" y que por ello está adoptando "un enfoque gradual" porque "en ciertos mercados y bajo ciertas escenarios, los hornos de arco eléctrico sí representan una opción viable". ArcelorMittal destacó que la capacidad de los hornos de arco eléctrico ya representa el 26% de la producción total de acero de la compañía frente al 19% en 2018.

La compañía prevé tener 3,4 millones de toneladas adicionales de capacidad de producción de acero en hornos de arco eléctrico (EAF) en funcionamiento para finales de 2026, lo que elevará la capacidad total del grupo a aproximadamente 27,4 millones de toneladas. Esta capacidad proviene de dos proyectos en España (el horno híbrido de arco eléctrico de Gijón que se pondrá en funcionamiento a finales de mayo o principios de junio, y el aumento de la capacidad de la acería de Sestao) y un nuevo horno de arco eléctrico en Estados Unidos (Calvert), que ya ha entrado en funcionamiento y está aumentando su producción. A ellos se añadirá el horno de arco eléctrico recientemente anunciado en Dunkerque (Francia) con una inversión de 1.300 millones –con el que se espera que la capacidad adicional aumente a 5,4 millones de toneladas– y mejoras en el horno eléctrico de Belval (Luxemburgo).

Todos esos proyectos están incluidos en el cronograma de transformación de ArcelorMittal a 2030, en el que, de momento, no figura el proyecto del horno de arco eléctrico para productos planos de Avilés a pesar de las medidas de protección de la industria del acero en Europa que ha acordado la UE.

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"Podemos afirmar con seguridad es que el acero ha sido y seguirá siendo un material crucial para nuestro mundo, aunque la manera en que se fabrica, dónde se fabrica y la cantidad de acero que se consume sigan evolucionando", señaló Aditya Mittal.