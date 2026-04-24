Asturias regala miles de bonos de 50 euros para comprar en comercios locales: así puedes conseguirlos

Compra lo que quieras por 30 euros y paga solo 20. Vuelve a Asturias el Bono Comercio, un programa que el Gobierno del Principado lanzó por primera vez el año pasado con el objetivo de incentivar el comercio minorista y que fue todo un éxito. Este 2026 regresa con más fuerza, pues el dinero se triplica. De 300.000 bonos se pasará a 3 millones. El funcionamiento es el mismo: son bonos de 10 euros y cada persona podrá gastar un máximo de cinco. Es decir, son 50 euros por cliente para gastar del 1 de mayo al 30 de junio.

¿Cómo puedo conseguirlos?

Para acceder a este "regalo", es imprescindible solicitar los bonos. ¿Cuándo y cómo? A partir del 1 de mayo (y hasta el 15 de mayo) en la página web de Bono Comercio Asturias o desde su aplicación móvil. En ambas opciones, previo registro, se podrán adquirir gratuitamente los bonos, que tendrán formato digital a través de un código QR y estarán disponibles para su utilización a través de la aplicación del programa. Se podrán gastar del 1 de mayo al 30 de junio.

¿Cómo funciona?

Cada persona dispondrá de un máximo de 5 vales con un valor de 10 euros cada uno (un máximo de 50 euros por persona) que podrán usarse en uno o varios de los comercios minoristas adheridos al programa. En total, se emitirán 3 millones de bonos. El año pasado fueron 300.000 y beneficiaron a unas 60.000 personas. La campaña actual llegará a casi 200.000.

Cada bono implica un descuento de 10 euros que se aplicará sobre una compra mínima de 30. De este modo, por cada 30 euros de compra, el cliente solo abonará 20. Los vales se podrán canjear en una o varias compras, siempre en tramos de 30 euros, siendo posible, por ejemplo, canjear los 5 bonos en una compra mínima de 150 euros. Si el artículo vale 60 euros, puedo utilizar dos bonos; si cuesta 90, tres bonos...

¿Cómo es el proceso de cobro?

El cliente deberá mostrar el DNI y su código QR generado con la descarga de los bonos. A continuación, el establecimiento accederá a la app del Bono Comercio Asturias y tecleará el importe de la compra. La aplicación validará la gestión y calculará el precio final, descontando los bonos utilizados. La entidad financiera realizará el pago de la cantidad descontada al establecimiento. Así que nadie pierde y todos ganan.

El año pasado se sumaron a la iniciativa 1.183 comercios de 35 concejos. Este 2026 se espera que sean muchos más. El periodo de adhesión de comercios finalizó el pasado día 20.