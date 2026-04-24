El atún rojo de almadraba de temporada ya se puede comprar en 65 supermercados de Asturias y Castilla y León: dónde lo venden

Alimerka ha puesto en marcha una nueva campaña del atún rojo salvaje de almadraba, uno de esos productos que cada temporada despiertan expectación entre los aficionados a la gastronomía. Los primeros ejemplares ya han llegado directamente desde Barbate (Cádiz), con lo que la cadena asturiana vuelve a situar este pescado como uno de los grandes reclamos de su oferta de frescos.

La compañía asegura que consolida así, un año más, su posición como la primera empresa de distribución alimentaria en ofrecer atún rojo salvaje fresco de almadraba a sus clientes. En esta campaña, el producto está disponible en una selección de 65 supermercados de Asturias y Castilla y León y también puede solicitarse por encargo, consultándolo en la pescadería de cualquiera de sus puntos de venta.

Uno de los aspectos con los que Alimerka quiere diferenciar esta campaña es la presentación del producto. La empresa comercializa el atún siguiendo el despiece tradicional de la bahía de Cádiz, con piezas como cola negra o blanca, plato, descargamento, descargado, tarantelo, ventresca, barriga y otras partes nobles como morrillo, mormo, contramormo y faceta. La intención, según la cadena asturiana, es respetar al máximo tanto su valor gastronómico como la autenticidad de un producto muy ligado a la tradición pesquera gaditana.

Bajo el lema “El tesoro más preciado del mar”, Alimerka prevé poner a la venta cerca de 8.000 kilos durante esta campaña. La cifra da idea del peso que este lanzamiento tiene ya dentro de su calendario comercial, después de 16 años consecutivos apostando por llevar al norte el atún rojo salvaje de almadraba.

La cadena también pone el foco en el método de captura. La almadraba, una técnica tradicional característica de la costa de Cádiz, permite, según destaca la empresa, una pesca selectiva y respetuosa, minimizando el estrés del animal y favoreciendo que el producto mantenga unas propiedades organolépticas óptimas. A ello suma la rapidez en la distribución como una de las claves para que el pescado llegue en condiciones excepcionales a los establecimientos.

Atún rojo expuesto en una pescadería de Alimerka. / Alimerka

Supermercados en Asturias

En Asturias, el atún rojo salvaje ya está a la venta en 49 supermercados de Alimerka ubicados en los concejos de Avilés, Cangas del Narcea, La Felguera, Gijón, Grao, Llanes, Luanco, Luarca, Mieres, Navia, Oviedo, Piedras Blancas, Pola de Siero, Pola de Laviana, Pravia, Ribadesella, Salinas, Siero, Tapia de Casariego y Villaviciosa. Además, quienes no lo encuentren en su tienda habitual pueden pedirlo por encargo en la pescadería.

La campaña no se limitará a la venta en mostrador. A lo largo del mes de mayo, la compañía organizará distintos encuentros con clientes en Asturias y Castilla y León, con showcookings a cargo de chefs de referencia y degustaciones de elaboraciones con el atún rojo salvaje como protagonista. Con estas citas, Alimerka busca acercar las posibilidades culinarias de este producto a sus compradores y reforzar el vínculo con una tradición gastronómica que cada primavera vuelve a ganar protagonismo.