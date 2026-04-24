Caixabank vende por 20.000 euros una casa en pleno centro de Asturias

La situación cada vez más complicada de la vivienda en España hace que muchos sean los que buscan chollos inmobiliarios. El hecho de que en Asturias se venden cada vez más casas y pisos también hace que suba el precio. No en vano son muchos los que se quieren venir al Principado a hacer su vida. Por eso es raro encontrar ofertas como la que presenta estos días Servihabitat, una inmobiliaria propietaria de, entre otros, el banco Caixabank y en donde se venden viviendas por debajo de su valor de mercado ya que en este caso el banco lo que quiere es deshacerse de este tipo de propiedades.

En este caso lo que se vende es una casa con 153 metros cuadrados de superficie que necesita una reforma y que fue construida en el año 1926. Precisa reformas pero tiene ya dos dormitorios, una sala de estar y una cocina. Está situada en Pola de Laviana y puede ser ideal para quién quiera rehacerse su vida en Asturias comprando una propiedad que alquilar o en la que vivir directamente.

La casa, a la que se puede acceder en este enlace, está situada en una céntrica calle y tiene buen acceso rodado y a pie por lo que es una gran oportunidad también para quienes deseen moverse o teletrabajar desde el interior.

El mercado inmobiliario en Asturias

Comprar una casa en el Principado puede ser también una oportunidad para los inversores extranjeros. No en vano la compra de vivienda libre por extranjeros ha crecido con fuerza en Asturias hasta situar al Principado como la comunidad autónoma donde más avanzaron estas operaciones. Durante el primer semestre, este tipo de compraventas aumentó un 30% y llegó a las 998 transacciones, de acuerdo con el último informe del Consejo General del Notariado. La cifra multiplica por seis la registrada en el mismo periodo de 2016, año en el que comienza la serie estadística.

Los datos muestran que el norte de España gana protagonismo entre los compradores internacionales que buscan invertir en el país o contar con una segunda residencia para disfrutar. Después de Asturias, los mayores incrementos se observaron en Castilla y León, con un 25,9%, y en Galicia, con un 14,3%. También crecieron las operaciones en Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón y La Rioja, mientras que otras zonas tradicionalmente muy demandadas registraron caídas, como Canarias, Baleares, Navarra y la Comunidad Valenciana.

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En cuanto al origen de los compradores, el mercado asturiano presenta diferencias entre extranjeros residentes y no residentes. Entre quienes no viven en España, los estadounidenses representan el grupo con más peso, con un 15,3% del total, seguidos por los belgas, que alcanzan el 11,7%. En el caso de los extranjeros residentes, destacan los compradores ucranianos, con un 12,9%, y los rusos, con un 6,8%.