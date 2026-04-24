La Cámara de Oviedo califica la Macrorregión Atlántica como "proyecto económico vivo impulsado por el tejido empresarial"

El vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, José Manuel Ferreira, subrayó en Santander que la Macrorregión Atlántica, impulsada por la red de Cámaras de Comercio del Arco Atlántico, es “un proyecto económico vivo, construido desde el tejido empresarial, y no una mera idea administrativa”.

El asturiano participó en el VI Foro de ARCHAM, con el que las Cámaras de Comercio quieren avanzar en una agenda común que refuerce el posicionamiento del Arco Atlántico “como espacio clave para el desarrollo económico sostenible y la cohesión territorial en Europa”. A la vez que reafirman su compromiso con la construcción de una Macrorregión Atlántica “más integrada, resiliente y preparada para afrontar los desafíos económicos y geopolíticos del futuro”.

En este sentido, Ferreira incidió en la importancia de la unión de las entidades camerales, pues está demostrando que “convierte la periferia en plataforma, la cooperación en estrategia y sitúa a las empresas como el verdadero eje de la prosperidad y la cohesión territorial”.

El vicepresidente de la Cámara de Oviedo estuvo acompañado por el tesorero, José Ángel García, y el secretario general, Fernando Villabella.

Ponencias y análisis sobre la situación europea

La jornada de este viernes fue inaugurada con la potencia "La macrorregión atlántica: construyendo una agenda común", a cargo del presidente de la Cámara de Bilbao, José Ignacio Zudaire, quién ha puesto de relieve el papel de las macrorregiones como “herramientas clave para una Europa más cohesionada y próspera”.

A continuación, se celebró una mesa redonda dedicada a la articulación de las macrorregiones, moderada por la directora de la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas, Inmaculada Valencia, y en la que la secretaria ejecutiva de la Comisión Europea del Arco Atlántico, Élise Wattrelot; el Head of Baltic Sea Strategy Point, Juhani Ailio; el Head of Danube Strategy Point, Robert Lichtner; y la Head of Alpine Strategy Point, Francesca La Greca, han compartido experiencias y modelos de cooperación aplicables al Arco Atlántico.

También abordaron la conectividad atlántica y las infraestructuras, así como la autonomía energética de Europa. La jornada fue clausurada por la presidenta de Cantabria, María José Sánez de Buruaga, el presidente de Euskadi y presidente de la Comisión del Arco Atlántico, Imanol Pradales.

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Ambos coincidieron en señalar el “impacto positivo” que tendría la creación de una Macrorregión Atlántica dentro de la Unión Europea como plataforma estratégica para impulsar la cooperación económica, la competitividad y cohesión territorial y social para alcanzar un futuro compartido próspero y sostenible.