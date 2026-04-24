Carmen Pérez Novo, ginecóloga: "Las infecciones de transmisión sexual se han triplicado, sobre todo entre mayores de 60 años"

La práctica del sexo, en muchas, muchas ocasiones, nos ha dado problemas. Todo lo que tiene que ver con la sexualidad nos ha ido ocasionando sinsabores, a lo largo de los años. Verán lo que quiero decir. Deseábamos liberarnos de la sociedad mojigata y opresiva, en la que habíamos vivido durante décadas. Y ganamos la batalla. El siglo XX fue testigo de esa gran liberación sexual. Pero, en este planeta Tierra, la perfección no existe. Ni de lejos. Somos muy débiles y vulnerables. Fallamos mucho. Es nuestra naturaleza. Pasamos de esa forma de vida opresiva a otra, libre de aquella moral sexual reprimida pero demasiado permisiva ¿Consecuencias? A la vista los hechos.

Entre otros asuntos, un aumento significativo de la infecciones de transmisión sexual (ITS). Chocante, porque me consta que es de sobra conocido que se pueden prevenir ¿Y cómo? Pues con la abstinencia, la castidad, y de esta forma obedecemos los dictámenes de la Iglesia, o con el uso del preservativo, para las personas que no acepten estos preceptos religiosos. Parece todo bastante sencillo. De hecho, si en estos momentos lleváramos a cabo una encuesta preguntando acerca de si son sabedores de todo esto, seguro que la mayoría de las personas contestaría con un sí rotundo. Pero, a la vista de los hechos, no es así. En la práctica, y con el paso de los años, esto ha sido motivo de muchos sinsabores, pecados (para los creyentes y practicantes de la religión católica) y de un aumento no solo de embarazos no deseados, sino también de estas infecciones sexuales.

El Centro Nacional de Epidemiologia (CNE) confirma la tendencia alcista de las ITS que se ha venido registrando en los últimos años en nuestro país. Efectivamente, las ITS están aumentando significativamente, sobre todo desde 2005, y lo hacen exponencialmente cada año. Hace un tiempo, se decía que afectaba, principalmente, a la población joven, debido al mayor número de relaciones en este tramo de edad. Injustificado, por otra parte, ya que desde los años 80 se han impartido conferencias, cursos, artículos, programas de televisión y de radio, hablando claramente sobre sexualidad y sobre las consecuencias de estos actos sexuales si no se tomaban precauciones. Pero lo que me ha llamado especialmente la atención es la siguiente noticia: "En los últimos años se han triplicado las ITS , fundamentalmente la sifilis, la gonorrea y la chlamydias, en las personas mayores de 60 años". ¿Razones? Incremento en el número de parejas sexuales tras el aumento de separaciones y divorcios; posibilidad de medicaciones contra la disfunción eréctil masculina; y las mejores condiciones físicas y de salud con que llegan estas personas mayores a la senectud, sumadas a la pérdida de temor al embarazo.

Salud física, sí, pero la cabeza... Para que después digamos que la juventud es desastrosa, que no tienen educación, que no para de cometer errores, que "en mi época éramos...", que "esta juventud de ahora no tiene remedio"... Naturaleza humana, señoras y señores.

No aprendemos. Hay que tener muy en cuenta, que nunca se es demasiado mayor para contraer una infección sexual. El hecho de que el embarazo ya no sea una preocupación no debe ser motivo para dejar de usar protección. Por eso, hay que dar el alta a los preservativos que tanto nos han protegido, ya desde el siglo XVI, en que Fallopio los describía como fundas de lino empapadas en una loción. Y ahora los hay masculinos y femeninos, de látex o poliuretano, con sustancias espermicidas, lubricantes, de diferentes medidas para adaptarse a cualquier tamaño del pene, sin olvidar la variedad de colores para hacer más festiva toda la parafernalia del acto sexual. Solo les falta hablar y tener música.

Pero hay que utilizarlos bien y teniendo en cuenta que es necesario evitar el contacto de mucosas (anal, rectal, oro-faríngea). O sea, usarlos del principio al fin de la relación, en los juegos previos, sexo oral, desde la erección a la eyaculación. Retirarlos una vez que se haya eyaculado y antes de perder la erección, para evitar que el semen de desparrame. Y señores "senior": cuando tienen relaciones con una joven, porque esta, además, puede quedar embarazada.

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En fin, qué duda cabe de que cada vez se viven más años y con mejor calidad de vida, lo que conlleva a un aumento de la actividad sexual. Pero, señoras y señores "senior", ojo con el principal enemigo de esos asuntos, que dan mucho gusto, pero también algún que otro sinsabor.