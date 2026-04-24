La carta enviada por Asturias a Bruselas para poner fin al peaje del Huerna: piden "mayor celeridad" en el expediente abierto contra la ampliación de la concesión
Alejandro Calvo, en nombre de la Alianza por las Infraestructuras, reclama a Bruselas que imprima “la mayor celeridad” al procedimiento sobre la AP-66 y que lo lleve, si procede, hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
El Gobierno del Principado ha movido ya su última ficha para tratar de acabar con el peaje del Huerna. El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha remitido una carta al vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, en la que, en nombre de la Alianza por las Infraestructuras, pide a Bruselas que agilice el expediente abierto sobre la prórroga de la concesión de la autopista del Huerna (AP-66) y favorezca su avance “hacia una fase decisoria” que permita, en su caso, elevar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En la misiva, fechada este 24 de abril en Oviedo, Calvo se dirige a Séjourné como consejero del Principado y como representante de una Alianza que, según subraya, integra a “fuerzas políticas, agentes económicos y sociales, entidades locales y sociedad civil”. El escrito sostiene que ese frente común ha acordado, tal y com ya contó LA NUEVA ESPAÑA, “por unanimidad solicitar a la Comisión Europea que impulse, con la mayor celeridad, el procedimiento de infracción relativo a la prórroga de la concesión de la AP-66 (Huerna)”.
La carta recalca además que la intervención de la Comisión está siendo “clave” y que en Asturias se percibe como “una garantía de aplicación rigurosa del Derecho de la Unión y de atención a sus efectos reales sobre el territorio”. El consejero enmarca el conflicto más allá del debate sobre una autopista concreta y advierte de que el caso afecta a “principios centrales del proyecto europeo: seguridad jurídica, competencia en condiciones equitativas y confianza en el mercado interior”.
Calvo refuerza esa petición con el respaldo institucional recabado en Asturias. En el escrito recuerda que el Consejo Consultivo del Principado ha confirmado “por unanimidad la naturaleza de modificación sustancial de la prórroga y la concurrencia de causas de nulidad de pleno derecho”, a lo que suma “un consenso político, social y territorial amplio y sostenido” en la comunidad.
El consejero también carga contra la falta de avances en la vía nacional con el Gobierno estatal, de su mismo partido (PSOE). Asegura que las actuaciones activadas en España “no han permitido un pronunciamiento sobre el fondo” y añade que “la inadmisión acordada por el Consejo de Ministros, por razones formales, bloquea en la práctica la revisión y prolonga una situación potencialmente contraria al Derecho de la Unión”. De ahí que concluya que “el procedimiento europeo es hoy el único cauce efectivo para garantizar una respuesta”.
La petición del Principado se produce después de que la Comisión Europea endureciese su posición sobre las concesiones de la AP-66 y la AP-9. El pasado verano, Bruselas dio un ultimátum a España al considerar que la ampliación de ambas concesiones -en el caso del Huerna se produjo durante el gobierno de Aznar y con Álvarez-Cascos como vicepresidente- vulneró las normas europeas de contratación pública, al haberse prorrogado y vendido después sin un procedimiento previo de licitación ni publicación en el Diario Oficial de la UE.
En el tramo final de la carta, Calvo insiste en que el caso del Huerna puede convertirse en “un referente relevante en la aplicación efectiva del Derecho de la Unión en materia de contratación pública y concesiones” y solicita, además, mantener “a la mayor brevedad una reunión de seguimiento a nivel político”.
El escrito, que cierra con la firma del consejero, visualiza también el amplio respaldo de la Alianza por las Infraestructuras, con logos de partidos, sindicatos, cámaras de comercio y organizaciones empresariales y del transporte asturiano.
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