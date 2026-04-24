El caso Cerredo agrieta el PSOE: dirigentes de las Cuencas se suman al SOMA y piden ya asumir "responsabilidades políticas" mientras la división interna empieza a aflorar

El caso Cerredo por el accidente minero en el que fallecieron cinco trabajadores comienza a agrietar al PSOE asturiano, que gobierna el Principado en coalición con Izquierda Unida, pero que se ha quedado arrinconado tras conocerse el contundente informe interno de la Inspección General de Servicios y el borrador de las conclusiones de la comisión parlamentaria de la investigación del suceso. De momento, la estrategia de los dirigentes de la Federación Socialista Asturiana (FSA) es circunscribir el foco al empresario que explotaba ilegalmente el yacimiento de Degaña, negándose en redondo a asumir responsabilidades políticas en sus filas, pese a que los informes citados señalan a los exconsejeros de Industria del ala socialista Enrique Fernández (actual presidente de Hunosa), Nieves Roqueñí (ahora al frente del Puerto de Gijón) y Belarmina Díaz, quien dimitió pocos días después del siniestro.

En el contexto interno del partido comienza a cundir la preocupación. Es por ello que Luis Ramón Fernández Huerga, secretario de Organización de la FSA, convocó de urgencia para hoy por la tarde a los secretarios generales de las agrupaciones socialistas de todos los concejos con el fin de explicarles la postura adoptada por la FSA, que ya está generando tensiones internas al haber voces discrepantes que asumen que los exconsejeros deben afrontar responsabilidades políticas. Adriana Lastra, delegada del Gobierno y vicesecretaria general y acción política de la FSA, y Dolores Carcedo, vicesecretaria general y de política autonómica además de portavoz socialista en la Junta, serán las encargadas, junto al propio Huerga, de explicar a los líderes locales del partido el borrador de conclusiones de la comisión parlamentaria.

"Es importante explicarles lo que dice el borrador del informe que ha hecho Somos y, sobre todo, por qué el partido ha tomado la decisión que ha tomado". Con estas palabras, apuntando a que el informe lo ha realizado la agrupación política de Covadonga Tomé, diputada del grupo mixto y presidenta de la comisión parlamentaria, justificó Adriana Lastra la convocatoria de urgencia a los líderes locales del partido para tratar la posición del de la FSA, encabezada por Adrián Barbón, que está viviendo la crisis desde México, donde está de viaje institucional. "Es lógico que en cualquier organización, cuando hay circunstancias como la que estamos viviendo, se convoque a los secretarios de las agrupaciones", expresó Lastra, queriendo quitar hierro a la reunión.

Sobre el contenido del borrador, Lastra reiteró la postura que ha dejado solos a los socialistas en los últimos días. "No se infiere, ni del informe de la Inspección de Servicios que encargó el propio Gobierno, ni de las semanas que han durado las comparecencias en la comisión de investigación ni en la investigación judicial, una relación causa-efecto entre las tareas administrativas de la propia Administración y el accidente de la mina y, por lo tanto, pedir responsabilidades personales a cuatro cargos políticos y tres técnicos de la Administración nos parece irresponsable", defendió.

Asimismo, Lastra también defendió la postura del presidente del Principado, Adrián Barbón, que se encuentra en México. "Para nosotros y para el presidente del Principado sería mucho más fácil, mucho más sencillo y mucho más cómodo asumir este relato que se ha construido, pero no lo hacemos porque esa no es la verdad, porque eso no es lo que ha sucedido y, por lo tanto, nosotros lo que tenemos que defender es la verdad, y es lo que estamos haciendo", concluyó.

Pero lo cierto es que las grietas se están produciendo y las diferentes agrupaciones socialistas están muy pendientes de lo que transmite la dirección regional de la FSA. Hay dirigentes de las Cuencas que ya muestran claramente su apoyo a la línea del sindicato minero SOMA-UGT, que ha exigido responsabilidades políticas por el accidente, lo que introduce un elemento adicional de presión interna. Con todo, hay secretarios generales que se mantienen fieles a la línea de defensa marcada por Barbón y otros que, por su parte, evitan pronunciarse.

Así respiran las agrupaciones locales

La secretaria general de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO), Delia Losa, cierra filas con Barbón. La ex delegada del Gobierno califica como "un exceso" que en el borrador del dictamen sobre la comisión de Cerredo se señale a tres exconsejeros y critica que haya partidos políticos que estén utilizando "un accidente tan trágico con cinco fallecidos con intereses políticos particulares". "Esta situación no me gusta nada; un consejero firma al día 80, 90 o 100 resoluciones y no puede mirar cada una de ellas pormenorizadamente. La Administración tiene una estructura jerarquizada y es imposible que el máximo responsable de cada cartera controle los actos que hace cada funcionario", argumenta.

El secretario general del PSOE de Gijón, Monchu García, señaló que "estoy de acuerdo con la postura de la FSA. Lo que hay ahora es la propuesta de la presidenta de la comisión, que no se ha debatido aún. La empresa es la responsable. Y aquí ya hubo una consejera que se fue", dijo en referencia a Belarmina Díaz, considerando sobre quienes están en otros cargos públicos ahora que no tienen por qué ser cesados "si nada demuestra que hay una vinculación directa entre el accidente y su actuación".

La postura del secretario general del PSOE de Gijón es compartida por el sector crítico gijonés, que encabeza Fran López, que también pone el acento en la responsabilidad de la empresa privada. Sin embargo, no todos en la agrupación de Gijón piensan igual. Destacados militantes afines al sector mayoritario en la Casa del Pueblo gijonesa consideran que tanto Nieves Roqueñí como Enrique Fernández deberían dimitir y, si no lo hacen, ser cesados, lo que evidencia la existencia de una fractura interna que podría ir a más.

A juicio de Manuel Campa, secretario general de la agrupación socialista avilesina, "el partido no debe entrar en responsabilidades personales". "Hay un informe de la Inspección General de Servicios que no se corresponde del todo con el borrador elaborado por Somos, que es partidista. No tenemos que entrar en ese juego, es injusto", abundó el también portavoz municipal del grupo municipal del PSOE en Avilés.

Diferente temperatura tiene el termómetro político en la agrupación del PSOE de Langreo, donde muestran su malestar por la gestión de la crisis. La postura imperante en el concejo, y que está previsto defender en el cónclave de hoy viernes, es "depurar responsabilidades políticas hasta el límite; es lo justo", señalaron las fuentes consultadas por este diario, que expresaron que el posicionamiento es "el mismo" que defendió Adrián Barbón en un primer momento: "Llegar hasta el final, caiga quien caiga".

Las mismas fuentes explicaron que existe el riesgo de "quedarse solos en la Junta defendiendo lo indefendible" y que "hay un malestar generalizado, pero es que es el sentir generalizado en la calle también. Y el que pisa la calle lo ve", en referencia al desgaste político que podría sufrir el partido si mantiene su actual estrategia.

En la agrupación socialista de Mieres se respira un ambiente de preocupación ante la estrategia adoptada por la FSA para afrontar la deriva política del caso Cerredo. En las conversaciones internas se echa en falta más autocrítica, si bien los responsables del partido optan por una postura mesurada. "Adrián Barbón cuenta con nuestra confianza y estamos seguros de que gestionará la situación de manera correcta. Lo que está claro es que, si del dictamen se derivan responsabilidades políticas de antiguos cargos del partido, tendrán que asumirlas", indicó Alejandro Fernández, responsable de la agrupación de Mieres.

La agrupación socialista de Cangas del Narcea considera que no se debería entrar en "un relato político de un hecho que es tremendamente desgraciado". Para ellos, la clave es que actualmente no existe "ninguna relación acreditada de que la actuación del Principado tenga que ver con la causa del accidente" e inciden en que "ni siquiera hay una investigación judicial" al respecto. No obstante, insisten en que lo importante es que "se esclarezca todo lo ocurrido por respeto a las víctimas". Otros líderes y agrupaciones socialistas del Occidente consultados optaron por no hacer declaraciones al respecto, lo que refleja también la cautela con la que se está afrontando este episodio dentro del partido. El alcalde de Degaña, concejo donde ocurrió la tragedia, el socialista Óscar Ancares, señaló que la valoración de la situación la realizarán una vez que haya "un dictamen definitivo" y añade que lo que les preocupa ahora realmente es la parálisis de la actividad en el resto de minas del Suroccidente.

Vanesa González, secretaria general del PSOE de Cangas de Onís, expuso que Asturias demanda en este caso "una altura de miras que esté a la altura de nuestra historia. Mi postura es de responsabilidad y respeto absoluto; no es momento de ruido, sino de la serenidad que exige una tragedia que duele en el corazón de nuestra tierra", señala la dirigente socialista, que reclama tres cosas: "dignidad para las familias", "rigor y Estado de derecho" y "madurez y ejemplo democrático".

"La memoria de los trabajadores de Cerredo es sagrada. Su dolor merece una verdad objetiva, libre de intereses electorales o estrategias partidistas. La justicia no puede ser un arma arrojadiza, sino un bálsamo de rigor y respeto", apunta González, que tiene claro que las responsabilidades deben "depurarse con la ley en la mano. La realidad técnica es que la empresa operaba de forma ilegal y sin autorización. Defender Asturias es proteger la verdad frente a cualquier maniobra que busque confundir a la ciudadanía". En su opinión, la reunión de este viernes demuestra que es "una organización madura. Daremos un ejemplo de cómo un partido de gobierno antepone la ética, la honestidad y el interés general a cualquier desgaste político. Frente al oportunismo de unos pocos, nosotros ofrecemos unidad, rigor y un compromiso inquebrantable con la dignidad de Asturias. Esa es la política en la que creo", finaliza.

Óscar Torre, secretario general del PSOE de Llanes, quiere, antes de emitir cualquier opinión, acudir a la reunión de hoy viernes y escuchar. En todo caso, adelanta que respaldará la postura que adopte el partido. Víctor Rodríguez Caldevilla, secretario general de la Agrupación socialista de Parres, tiene "interés" en acudir a la reunión de este viernes "para informarme de toda esta cuestión, saber cuál es el contenido del informe y ver escuchar las explicaciones que se nos dan. Y en función de todo eso, formarme una opinión". Y agrega: "Es un tema muy sensible; hablamos de un accidente en el que murieron cinco personas. En cuanto a responsabilidades políticas, que es de dónde está situado ahora el debate, no sé a quién alcanzan y a quien no. Hoy no me veo ni informado ni capacitado para emitir una opinión. Si después de escuchar las explicaciones tengo algo que decir, lo trasladaré allí".