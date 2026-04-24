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El Colegio de Educación Social lleva al Principado a los tribunales por permitir ejercer sin título universitario

“La desprotección a la infancia y adolescencia se instaura en Asturias”, denuncian los educadores

Asistentes a la asamblea colegial de este viernes.

Asistentes a la asamblea colegial de este viernes. / LNE

Pablo Álvarez

Pablo Álvarez

Oviedo

El Colegio Profesional de la Educación Social del Principado de Asturias ha decidido impugnar por la vía judicial la convocatoria del Principado que permite a personas sin el título universitario ejercer la profesión. “Este proceso es una estabilización encubierta”, ha denunciado esta tarde la junta directiva colegial.

“La desprotección a la infancia y adolescencia se instaura en Asturias”, ha subrayado el Colegio de la Educación Social, que ha celebrado una asamblea en la que se ha informado a los colegiados sobre la situación y la postura de la entidad.

"Impedir el intrusismo"

“Se tomarán las medidas necesarias para impedir el intrusismo mercantilizado por los sindicatos de los comités de empresa de las Consejerías”, ha precisado la misma fuente. Estas determinaciones han sido apoyadas de manera unánime por los más de 50 colegiados que han asistido a la asamblea.

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El Colegio de la Educación Social también ha denunciado “el acoso sistemático en los centros de trabajo de Asturias, con provocaciones constantes e intimidaciones, que dan buena muestra de lo que llevamos sufriendo desde que en 2023 se aprobó la Ley de Empleo Público”.

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