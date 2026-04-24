Fallece en Nava a los 90 años Amelia Vigil Fernández, matriarca de Sidra Viuda de Angelón

Amelia Vigil Fernández, matriarca de los actuales responsables de Sidra Viuda de Ángelón, falleció en su domicilio de Nava este jueves, 23 de abril, a los 90 años.

Viuda de Alfredo Ordóñez Onís, y madre de cinco hijos que tomaron el testigo de la empresa de sus progenitores, se trata de una de las familias referentes en el mundo de la sidra en Asturias, con un llagar que ha pasado de padres a hijos y es parte de la historia fundamental de la bebida asturiana por excelencia.

Sidra Viuda de Angelón es una de las sidras más reputadas de Asturias y la firma la fundó el marido de la fallecida, Alfredo Ordóñez, que la creó en 1947 en un llagar en las fincas de la Alameda.

Alfredo Ordóñez eligió el nombre de Sidra Viuda de Angelón para unir el recuerdo de su padre con el homenaje a su madre, que regentaba una sidrería muy conocida. Alfredo falleció en 1999, con el llagar ya en La Teyera. El relevo lo cogieron los cinco hijos que tuvo con la ahora fallecida, Amelia Vigil (Alfredo, Ángel, Fran, Carmen y Susana), quienes han llevado a cabo un exitoso proceso de expansión y diversificación de la marca.

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El funeral por Amelia Vigil Fernández es este sábado, 25 de abril, a la una de la tarde, en la iglesia parroquial de San Bartolomé de Nava.