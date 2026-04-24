Les fabes saben mejor en Villaviciosa: estas son las 2 propuestas que tienes que probar si visitas la villa este fin de semana

Villaviciosa se prepara para vivir una de sus citas más esperadas del año con la celebración de les XXXII Xornaes de les Fabes, que con un completo programa de actividades que combina gastronomía, tradición, divulgación y ocio para todos los públicos, y que abre los eventos agroalimentarios del concejo.

Así, los paladares más exigentes podrán degustar varias propuestas de este plato tan asturiano y donde la faba es la verdadera protagonista.

El restaurante Las Terrazas, La playina o Sidrería El Roxu, son 3 de los establecimientos que ofrecerán durante estos días un menú especial que rinde homenaje a esta legumbre y desde solo 22 euros.

Las Terrazas

Las jornadas de les fabes son una cita ineludible para los responsables del restaurante Las Terrazas, en la que llevan participando desde hace 7 años. En esta ocasión, los amantes del buen comer que se decanten por celebrar esta fecha en Las Terrazas podrán disfrutar de un menú tradicional con fabes de toda la vida y otro de fabes marineras y pixín. Como entrante los comensales podrán probar una ensalada de boquerones a la vinagreta o cecina de Angus con virutas de parmesano.

Menú de Las Terrazas, en Tazones / Pablo Solares

Restaurante Las Terrazas Dirección: San Roque 5, Tazones Teléfono: 985 89 70 37 Redes sociales: Instagram

Sidrería El Roxu

En El Roxu defienden y practican la vuelta a los orígenes, a lo tradicional, a la cercanía hogareña del "chigre", donde todos se conocen por el nombre y disfrutan saboreando los placeres de la tierra con pausa, con deleite. Porque para los asturianos, siempre hay una buena excusa para juntarse en una sidrería.

Propuesta de El Roxu / Pablo Solares

Y pocas cosas hay más asturianas que unes fabes. Por ello, El Roxu participa en esta nueva edición de las xornaes con una propuesta basada en un entrante de pastel de cabracho, de principal fabada asturiana o fabes con setas y pixín y de postre tarta de turrón.