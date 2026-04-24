La respuesta del Principado a los problemas judiciales de las batidas de lobos: dicen que la especie crece y solventarán el problema jurídico antes de julio

El Principado continúa con su hoja de ruta hacia un nuevo plan de gestión del lobo, toda vez que insisten en que la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) del programa de control del lobo para la temporada 2025-2026 era “esperada” y “no tiene ninguna trascendencia” porque el Principado ya había suspendido hace un par de meses las intervenciones.

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, anunció este viernes que la próxima semana saldrá a información pública la modificación del decreto que dará soporte jurídico a los programas que se aprueben de ahora en adelante, con la idea de tenerlo aprobado antes de que finalice este primer semestre. A partir de ahí, elaborarán el nuevo plan de gestión del lobo para lo que queda de año y el siguiente.

“El plan de gestión del lobo no solamente recoge aspectos relacionados con los controles poblacionales. Recoge aspectos tan importantes como el estado de una especie, los estudios que se tienen que realizar. Y todo eso hace que la sala del Tribunal Superior solo haya declarado nulo un artículo, que es el que afecta a los controles poblacionales y quiénes tienen que realizarlos”, detalló.

Y por eso, añadió, “deja abierto ante la nueva situación jurídica que la autoridad competente haga la modificación de la normativa si lo tiene a bien. Y eso es lo que estamos haciendo”.

La población del cánido crece

Este proceso irá de la mano de la convocatoria del Comité Consultivo del Lobo, en las próximas semanas, en el que se presentarán los datos del censo de lobos correspondiente a 2025 en el cual se constata, avanzó el consejero, un aumento de los grupos reproductores, tal y como adelantó el director de Política Agraria, Marcos da Rocha, en LA NUEVA ESPAÑA.

“Seguimos defendiendo los postulados que siempre hemos dicho, tiene que haber una gestión razonable para buscar ese equilibrio entre la existencia del lobo y el poder desarrollar una actividad económica fundamental para nuestra comunidad autónoma como es la agroganadera”, afirmó.

Para Marcos Líndez, “no puede ser tener el número de bajas que tiene nuestra cabaña ganadera, el incremento que hay de daños y el soporte económico que hay para compensar estos daños y pensar que son más importantes las bajas de una especie que las de otras”.

Esa, insistió, es “la razón por la que seguimos trabajando, y seguiremos. Y para nosotros no ha sido ninguna sorpresa esta sentencia, ni cualquier otra que venga”. “Porque había otras demandas pendientes de resolver en el mismo sentido, y que me imagino que tendrán el mismo fallo”, reconoció.

Para finalizar, el consejero reconoció que todo aquello que rodea al lobo es un debate “muy polarizado socialmente”, pero aseguró que han tratado de que todos los pasos que dan “siempre tengan garantías jurídicas”.