El metal asturiano advierte de las "nuevas vulnerabilidades" que trae la IA: "Cuanto más automatizadas están las empresas, más riesgo corren"

El presidente de Femetal, el gijonés Antonio Fernández-Escandón, que ha sido reelegido formalmente este viernes en la asamblea general de la organización que aglutina a las empresas del metal asturiano, ha lanzado una advertencia acerca de la irrupción de la inteligencia artificial (IA) en el sector. “Conviene decirlo con claridad: la digitalización y la IA no son solo una oportunidad, también abren nuevas vulnerabilidades”, ha alertado el empresario durante su discurso de clausura del acto, celebrado en El Musel. La ceremonia ha incidido especialmente en el 50 aniversario que este año cumple la organización.

Fernández-Escandón ha argumentado que “cuanto más conectadas, automatizadas y digitalizadas están las empresas, mayor es también su exposición al riesgo”. El presidente de Femetal ha recordado que la ya está impactando en la “actividad real de las empresas del metal: está cambiando la forma de planificar procesos, anticipar averías, optimizar recursos o mejorar la logística”, entre otras tareas.

En este contexto, Fernández-Escandón ha puesto el acento en la necesidad de la seguridad: “Para una empresa del metal, un ciberataque puede comprometer la continuidad misma del negocio”. Por eso ha remarcado que “invertir en digitalización exige también invertir en protección”, y ha llamado al sector a actuar con “prudencia y criterio” a la hora de incorporar la IA: “No basta con ser más digitales, también hay que ser más seguros”.

El líder de Femetal también ha cargado contra la “lentitud desperante” de Europa en materia regulatoria, sobre todo en lo que concierne a la protección de la industria europea de la competencia asiática. “No se puede exigir a la industria europea los más altos estándares ambientales, laborales, regulatorios y fiscales, mientras compite con países que no soportan esas mismas exigencias”. “Eso no es libre competencia, es ingenuidad estratégica. Es una forma elegante de poner en desventaja a nuestras empresas”, ha criticado.

Asimismo, el gijonés ha tenido palabras sobre el “evidente cansancio” que causa el entorno administrativo y politico asturiano, al que reprochó “la distancia entre lo que se dice y lo que se hace”. Fernández-Escandón ha lamentado que el sector “lleva año escuchando diagnósticos correctos” que “sabemos de memoria”, pero se ha preguntado “cuándo pasaremos del seminario a la solución”. “Se nos convoca, se nos escucha, se nos da la razón y, acto seguido, todo vuelve a la velocidad burocrática habitual, que en esta región suele ser incompatible con la urgencia industrial”, ha argumentado el empresario, que ha exigido a las autoridades del Principado (presentes en el acto en la figura del viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo) que la política industrial “deje de ser una promesa recurrente para convertirse en una práctica efectiva”.

El empresario ha enumerado dificultades como “los costes energéticos, la pérdida de atractivo regional, la salida de talento, la burocracia, la falta de ejecución práctica, la seguridad laboral y el absentismo, que es un tema, este último, que daría por sí mismo para muchas horas”.

Noticias relacionadas

“Asturias no puede confirmarse con sobrevivir cuando debería estar compitiendo por crecer”, ha sentenciado.