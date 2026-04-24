El parking de un mercadona, diez bultos con armas de guerra y un vídeo para comprobar "la mercancía": hablan los agentes encubiertos que destaparon la red del narco "Matador"

Las armas, algunas de ellas de guerra, encontradas en 2022 en una nave de Siero junto a 600 kilos de cocaína centraron buena parte de la tercera sesión del juicio contra el presunto narcotraficante Carlos García Morales, alias “Matador”, para quien la Fiscalía solicita 21 años de prisión. Los otros tres acusados en la causa (Luis Vieira, Sergio Esteban y Eder López de la Torre) alcanzaron el pasado miércoles un acuerdo con la Fiscalía que les permitirá ver rebajadas sus penas.

La sesión de este viernes estuvo protagonizada por los agentes encubiertos que participaron en la operación internacional, desarrollada de forma conjunta por fuerzas policiales de España, Estados Unidos y Colombia. Uno de ellos, identificado como "Sar", relató cómo se iniciaron los contactos con la organización.

Según explicó, en mayo de 2022 recibió una primera llamada de un hombre llamado Gustavo, considerado uno de los enlaces con la red de narcotráfico y que nunca llegó a ser localizado. Ambos se citaron en una cafetería de la calle Príncipe de Vergara, en Madrid. A la reunión acudieron también otras dos personas: "Chaleco", a quien el sumario identifica como Sergio Esteban, y "Caballo", que correspondería a Luis Vieira.

Durante ese encuentro, según el testimonio del agente, los presentes le mostraron un vídeo con la droga y le detallaron las condiciones del negocio: un pago de 500.000 euros en el momento de la entrega y un 18% adicional en mercancía. Asimismo, le indicaron que la logística correría a cargo de "unos gallegos". No obstante, durante la vista no se aclaró cómo Gustavo contactó inicialmente con el agente encubierto, al no formular preguntas la defensa.

Días después, "Sar" recibió una nueva llamada en la que Gustavo le planteó si alguien de su confianza podía desplazarse a Marbella para recoger "unos juguetes". En ese punto entraron en escena otros dos agentes, que fueron citados en el aparcamiento de un mercadona en Estepona.

Según su relato, al llegar al lugar un individuo que se identificó como "Barbas" les pidió las llaves del vehículo y les indicó que regresaran media hora después a otro aparcamiento cercano. A su vuelta, el hombre les advirtió de que tuvieran cuidado "con lo del maletero". En su interior había diez bultos que los agentes no inspeccionaron en ese momento y trasladaron directamente a dependencias policiales. Posteriormente, se comprobó que se trataba de las armas incautadas en la operación, si bien en esta actuación concreta no participaron ninguno de los cuatro acusados en el juicio. El individuo conocido como "Barbas" tampoco ha sido identificado por ahora.

El tribunal ha decidido adelantar la finalización del juicio, inicialmente prevista para el 29 de abril, y concentrar los testimonios pendientes en la sesión del próximo lunes, día 27.