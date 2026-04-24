¿Es el peor inicio de temporada de pesca de salmón en Asturias? Los ríos llegan a su primera semana sin rastro del campanu

Se cumple una semana de pesca de salmón en Asturias y el campanu sigue sin aparecer. El rey de los ríos ni tan siquiera pica el anzuelo para desesperación de los pescadores de las cinco cuencas fluviales de la región. Ninguna de las medidas adoptadas por la Consejería de Medio Rural parecen haber tenido efecto en la recuperación de la especie. Ni haber retrasado una semana el inicio de la temporada ni haber prohibido el periodo previo de pesca sin muerte. No hay salmones.

¿Es este el peor inicio de temporada de los últimos años? Sí y no. Según los datos facilitados por la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, que encabeza Marcelino Marcos Líndez, hubo otros cuatro años igual de malos, al menos en las dos últimas décadas. En 2010, 2011, 2013 y, más recientemente, en 2020 el campanu también se hizo de rogar. En todas estas campañas no se registró ninguna captura a finales de abril. No obstante, en 2020 ocurrió así, porque la temporada no empezó hasta el 19 de mayo a consecuencia de la pandemia. Con todo, la actual es el peor arranque de campaña de los últimos trece años.

Entremedias ha habido años muy buenos. Por ejemplo, en 2012 ya se habían capturado 89 ejemplares a finales de abril. Lo mismo que en 2014, con 81. A partir de 2015, los números no han parado de menguar. Ese año se cerró abril con 57 capturas. En 2016 fueron 33; en 2017, 24; en 2018, 14... En 2019 hubo un leve repunte hasta los 38 salmones para volver a caer a 0 en 2020, a 23 en 2021, a 14 en 2022, a 6 en 2023 y 2024, y a 4 en 2025.

Cuando se pescaban más de 200 salmones

Los datos recopilados por la Real Asociación Asturiana de Pesca Fluvial (RAAPF) van más atrás y sitúan a 2007 y 2008 como los mejores años de las últimas dos décadas. A fecha 1 de mayo, en 2007 se habían capturado 124 salmones y en 2008, 235. Unas cifras hoy en día inimaginables. El cómputo total de capturas en esos dos años superó las 1.500: fueron 1.949 en 2007 y 1.535 en 2008.

La peor campaña

A partir de ahí, la temporada de pesca fluvial en Asturias tuvo sus altos y sus bajos, pero nunca más se volvieron a registrar esos números. 2016, con 1.125 salmones echados a tierra, fue la última campaña en la que se sobrepasó la barrera de los mil. Hasta llegar a la temporada pasada, que se cerró con 130, siendo la peor de la historia.

Si tenemos en cuenta que el año pasado a estas alturas de la campaña ya se habían capturado 4 salmones, todo apunta que la de este 2026 será aún peor. Eso sí, también es cierto que la actual ha sido la campaña más tardía de todas, con fecha de inicio el pasado sábado 18 de abril. El año pasado las cañas se echaron a los ríos el 13 de abril, mientras que en 2007 el periodo abrió justo un mes antes: el 18 de marzo. Lo que explica también el disparado número de capturas (por encima de las 100) a fecha 1 de mayo.