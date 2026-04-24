El pueblo de Asturias donde se refugia la presentadora Henar Álvarez: un lugar entre montañas, con playa y buen ambiente en verano
La cómica habla maravillas de este lugar, donde desconecta y hasta ha escrito un libro
Henar Álvarez (Madrid, 1984) es una de las voces más visibles e irreverentes de la comedia actual. Tras años en el mundo del podcast, con "Al cielo con ella", en TVE, ha logrado dar el salto al público generalista. Se define como "cómica, guionista, escritora y cualquier cosa que tenga que ver con escribir". De hecho, hace unos años publicó un libro con Planeta, "Ansia", que escribió en el pueblo de Asturias donde veranea, el pueblo de su padre, San Juan de la Arena.
"Es un lugar maravilloso, donde desemboca el Nalón, con una costa y unas montañas preciosas", describió hace poco Henar Álvarez en TVE. Para ella es el lugar ideal para escribir porque "soy muy friolera y como allí no me puedo bañar en la playa por eso mismo, por el frío, es el lugar perfecto para que nada me despiste y me ponga a escribir", relata.
San Juan de la Arena tiene todo lo que Henar necesita. Está ubicado entre montañas, tiene playa y buen ambiente en verano.
Capital de la angula
En San Juan de la Arena, además, se come bien. Este pueblo que pertenece al concejo de Soto del Barco, es conocido como capital mundial de la angula. No es casualidad. San Juan se encuentra en la desembocadura del río Nalón y tiene una gran tradición pesquera. La captura de este "oro blanco" es una de sus especialidades y celebran entre los meses de febrero y marzo el Festival Gastronómico de la Angula.
Tal es el arraigo de la pesca de angula en el municipio que en Nochebuena a los niños de San Juan de la Arena no los visita Papa Noel, sino que reciben regalos traídos de ultramar del "Anguleru".
El Anguleru es un señor de barba abundante y pelo castaño cubierto por un gorro de lana azul, que lleva puesto un chubasquero y pantalones amarillos, y, además, porta el farol (con la luz de donde emana su «magia») y la piñera que siempre llevan los anguleros en su faena. El éxito de su primera aparición entre niños y mayores fue instantáneo y la visita a La Arena se tuvo que repetir al año siguiente, y al siguiente, y al siguiente... La voz se corrió por toda Asturias y al Anguleru le salió trabajo en otros lugares.
La petición de Henar al Ayuntamiento de San Juan de la Arena
Durante un verano de vacaciones, Henar aprovechó su estancia en San Juan de la Arena para escribir su libro.
Desde la primera línea se su novela "Ansia" uno ya sabe que está ante una historia divertida donde el humor tiene mucho protagonismo. Esto se mantiene hasta la última parte del libro, esa en la que la escritora agradece a todas las personas que forman parte del proyecto literario. La ronda de agradecimientos termina con una petición que pone de manifiesto, una vez más, el sentido del humor de la madrileña: "espero que el Ayuntamiento de San Juan de la Arena ponga una placa en el edificio donde escribí la novela como la que tiene Rubén Darío en otra calle del pueblo".
En su novela Henar narra la historia de Natalia, que pierde el rumbo de su vida cuando la deja su amante. En ese momento, decide seguir sus deseos y pulsiones sexuales y todo se vuele caótico. El libro es una reflexión sobre lo que implica ser hoy una mujer libre, errática e imperfecta, sin necesidad de ser castigada por ello.
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