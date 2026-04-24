El Ternasco de Aragón, una ambrosía en Mieres y Lena

Los concejos de Mieres y Lena acogen desde hoy una nueva edición de las jornadas gastronómicas dedicadas al Ternasco de Aragón, que se celebran hasta el 3 de mayo y en las que participan 23 restaurantes de ambos municipios.

Durante estos días, los establecimientos ofrecen una amplia variedad de cortes y preparaciones que ponen en valor la versatilidad de este cordero. Desde las recetas más tradicionales —como las chuletillas a la brasa o a la plancha, la paletilla asada al horno con patatas panadera, o la caldereta con verduras— hasta propuestas más actuales como churrasquitos, tournedós de pierna o incluso cachopos elaborados con filetes de ternasco. Para quienes quieran probar la mayoría, algunos establecimientos incluyen la opción "Mi plato de Ternasco de Aragón", una propuesta para compartir que combina diversos cortes y permite apreciar en una sola degustación las características de cada pieza.

Chuletines de ternasco de Aragón / Cedida a LNE

El Ternasco de Aragón es un cordero alimentado con leche materna y cereales naturales, con un peso en canal de entre 8 y 13 kilos. Su crianza se desarrolla en más de 500 ganaderías de Aragón mediante un modelo tradicional ligado al territorio y a razas autóctonas como la Rasa Aragonesa, la Ojinegra de Teruel o la Roya Bilbilitana.El Ternasco de Aragón es un cordero alimentado con leche materna y cereales naturales, con un peso en canal de entre 8 y 13 kilos. Su crianza, ligada al aprovechamiento tradicional del territorio aragonés, se desarrolla en más de 500 ganaderías distribuidas por las tres provincias de Aragón, con razas autóctonas como la Rasa Aragonesa, la Ojinegra de Teruel o la Roya Bilbilitana.

Reconocido con la Indicación Geográfica Protegida desde 1989 —la primera carne fresca en España en obtener esta distinción—, destaca por su ternura, sabor y calidad, fruto de un sistema de producción controlado que garantiza un producto homogéneo. Además, su consumo contribuye al mantenimiento del medio rural, la economía local y la preservación del entorno natural en Aragón.

Las jornadas están organizadas por Alimentación del Prado y el Consejo Regulador de la IGP Ternasco de Aragón, con la colaboración de los ayuntamientos de Mieres y Lena.