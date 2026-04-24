Tomé acusa al Principado de usar argumentos "inhumanos" y "falsos" para rechazar adelantar la indemnización a las familias de Cerredo

La diputada Covadonga Tomé acusó este viernes a la parte socialista del Gobierno de Asturias de “dejar solas” a las familias de las víctimas de Cerredo al utilizar un argumento “inhumano, además de falso” para rechazar adelantar las indemnizaciones por el accidente.

“No estamos pidiendo que la administración pague indemnizaciones, sino que anticipe su importe en concepto de ayuda”, explicó Tomé. Este proceso consiste en que “las familias perciben esas cantidades ahora, y las devuelven una vez que los procedimientos judiciales y administrativos se resuelvan. Es perfectamente legal y otros gobiernos ya lo han hecho”.

La diputada aclara que este adelanto no significa “admitir responsabilidad alguna”, sino que es una cuestión de “respeto” y “acompañamiento”. Además de dar a las familias “todas las herramientas disponibles para tratar de reparar la situación de desamparo que el accidente supone en sus vidas”.

Rechaza así el argumento esgrimido por una parte del Ejecutivo autonómico -IU se desmarcó ayer de esta posición- de que “no existe posibilidad jurídica” y de que es necesario acreditar una relación de causalidad entre la actuación administrativa y el accidente para poder realizar cualquier tipo de pago. “No se está pidiendo que la Administración pague indemnizaciones. Se está pidiendo que las anticipe. Son cosas distintas y el Gobierno lo sabe”, insistió.

Comparativa con Adamuz

Para demostrar el encaje legal de su propuesta, Tomé comparó el accidente de Cerredo con el de Adamuz: “El antecedente está ahí. ¿Está reconociendo el Gobierno de Sánchez alguna responsabilidad al proponer medidas de ayuda a las víctimas de aquel accidente? No. Lo que está haciendo es acompañar a esas familias mientras la justicia trabaja. Eso mismo pedimos aquí”.

Sin embargo, fuentes del Gobierno niegan que las dos circunstancias sean iguales y alegan que en el caso de las víctimas ferroviarias tienen un régimen legal propio que lo permite. Por ello, insisten que en el caso de Cerredo "no tiene encaje legal".

Por otra parte, Tomé lamentó también la situación de las familias afectadas por el siniestro laboral de 2022, a las que se hace referencia en el dictamen. “Las familias afectadas en el accidente de 2022 no han recibido absolutamente nada. Llevan casi tres años esperando. El proceso judicial es largo y ellas no tienen por qué seguir esperando solas”, afirmó.

Y concluyó: “Negarles eso con argumentos que no se sostienen es una vergüenza”.