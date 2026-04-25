Agenda: qué hacer hoy sábado 25 de abril en Asturias

Oviedo

Entrega de premios del Memorial María Luisa

A las 19.00 horas, el teatro Filarmónica acoge la 36ª gala de entrega de premios del Memorial María Luisa, un certamen internacional de fotografía y vídeo de naturaleza y montaña que reconoce algunos de los mejores trabajos del año en este ámbito, en una cita que reúne a participantes y aficionados en torno a la imagen y la conservación del medio natural.

La Banda en tu Centro

A las 19.00 horas, el Centro Social de San Claudio acoge un concierto de la Banda de Música Ciudad de Oviedo dentro del ciclo "La Banda en tu Centro 2026", una iniciativa que acerca la música en directo a los distintos barrios y espacios sociales de la ciudad con un repertorio variado para todos los públicos.

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Zarzuela en el concejo

A las 19.30 horas, el Centro Social "El Cortijo", en La Corredoria, acoge una nueva cita del ciclo "Zarzuela en el concejo", dentro del Off Zarzuela Oviedo 2026, con la participación del Coro Capilla Polifónica Ciudad de Oviedo y la Academia Coral Sequentia, que ofrecerán un repertorio de teatro lírico español en una actividad con entrada libre hasta completar aforo.

Cincuenta años de feminismo

La exposición "AFA, 50 años de feminismo en Asturias" recorre el último medio siglo del movimiento feminista asturiano a través de documentos, fotografías y carteles procedentes de los fondos de la Asociación Feminista de Asturias Clara Campoamor (AFA); podrá visitarse en el Archivo Histórico de Asturias con entrada libre hasta el 5 de mayo en horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas, ampliado los martes y jueves también por la tarde de 15.00 a 18.00 horas, y contará además con visitas guiadas los días 23 y 28 de abril y 5 de mayo a las 16.30 horas.

Vidas desplazadas

La calle Picasso acoge la exposición al aire libre "Vidas desplazadas: Derechos en suspenso", una muestra de fotografía humanitaria y fotoperiodismo que reúne 95 imágenes de 50 autores procedentes de distintas ediciones del Premio Luis Valtueña, centradas en visibilizar las realidades del desplazamiento forzado y las vulneraciones de derechos humanos en distintos contextos del mundo. Impulsada en el marco del compromiso de Médicos del Mundo con la justicia sanitaria global, la muestra invita a reflexionar sobre las estructuras que convierten la salud en un privilegio. Visitas hasta el 8 de mayo.

Exposición Pintura Rápida

El Centro Social Villa Magdalena abre al público la exposición del "Concurso Pintura 2026", una muestra que reúne las obras participantes en este certamen y que podrá visitarse en horario de mañana y tarde, con acceso gratuito para contemplar distintas propuestas artísticas contemporáneas, y que permanecerá abierta al público hasta el 3 de mayo dentro del calendario cultural de los centros sociales de Oviedo.

Plus Ultra

La Delegación de Defensa en el Principado de Asturias acoge durante todo el mes de abril una exposición conmemorativa por el centenario del histórico vuelo del hidroavión Plus Ultra, que en 1926 unió España y América. La muestra, inaugurada el 30 de marzo de 2026 en Oviedo (plaza España, 4), pone en valor esta hazaña de la aviación española mediante paneles informativos, maquetas y material audiovisual, y sirve además de apoyo al concurso educativo "Carta a un militar español" bajo el lema "PLUS ULTRA: la audacia que cruza horizontes". La exposición puede visitarse gratuitamente de 10.30 a 13.30 horas.

Gijón

Jardín Botánico

Este fin de semana, con motivo del 23.º aniversario del Jardín y la incorporación de la Finca de La Isla habrá programación especial con entrada y actividades gratuitas. Se ofrecen visitas libres de 10.00 a las 12.15 horas, de 13.30 a las 17.15 horas, y de 18.30 a 20.00 horas (entrada por la casa de La Isla). Hay visitas guiadas especiales a las 10.00, a las 11.30, a las 13.00 a las 17.00 y a las 18.30 horas. Y visitas teatralizadas a las 12.00 y a las 17.00 horas. También hay una exposición en el Paseo de las Hespérides, comisariada por María Llaneza Pidal y Fernando Gil Sendino. Y hoy, además, habrá una charla a las 17.00 horas que lleva por título "La Isla, origen y núcleo del Botánico, en su contexto geográfico e histórico", en la sala polivalente, con Rodrigo Álvarez Brecht. También hay mercado artesano de 11.30 a 19.30 horas, y juegos infantiles, además de teatro familiar a las 12.30 y a las 17.30 horas. La música sonará con el Ensemble 4.70 y Pachi Poncela, a las 13.30 horas. Y a las 18.30 horas con "Lithos".

Escena en Danza

La compañía de danza contemporánea emergente Punto Zer0 ofrece hoy su espectáculo "De Villabona y Carboneras", en el Museo Ciudadela de Celestino Solar, a las 13.00 horas, para público a partir de 16 años. Habrá un encuentro postfunción con los artistas. La misma compañía llevará al Antiguo Instituto, a las 20.30 horas, su trabajo "Piel", con entrada libre hasta completar aforo y encuentro postfunción. El proyecto de Escena Xixón en Danza incluye hoy también dos talleres-laboratorios con Marina Fueyo (10.00 horas) titulado "Ventana a la creación de movimiento", en el Antiguo Instituto. Y otro taller por la tarde, con Yolanda Vázquez, titulado "Ver con mover" (18.00 horas).

II Jornadas Gijón Sol y Eclipses

El Salón de Actos de la Escuela Superior de la Marina Civil acoge de nuevo hoy las segundas jornadas Gijón Sol y Eclipses, que incluirán exposición de carteles y paneles informativos, conferencias, observaciones solares y visitas al planetario. Hoy están programadas charlas a las 10.45 horas, con María Isabel Noriega, "¡Ojo al eclipe! El eclipse total y la salud ocular"; a las 16.45 horas hablará sobre "Eclipses de otros mundos" el ingeniero aeroespacial Alejandro Cardesín Moinelo; y a las 17.45 horas Francisco Javier de Cos, director del Instituto Universitario en Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias hablará sobre "La luna: del eclipse a la nueva frontera". Además, la Sociedad Omega ha organizado para hoy, de 11.45 a 13.00 horas, y de 20.00 a 20.30 horas, observaciones solares con telescopios desde la explanada de Marina Civil.

Laboral Centro de Arte

Dentro de su programa de Rutas Urbanas Por Gijón hoy se hará una que lleva por título "Siguiendo el carbón". En esta ocasión se sale de Gijón rumbo a Langreo, hasta llegar a Sama, para descubrir su arquitectura y patrimonio. El punto de partida será la estación de Renfe Sainz Crespo, en Gijón. El tren sale a las 11.00 horas, por lo que recomendamos acudir con antelación (10.40 horas) para la compra del billete. La llegada de regreso a Gijón está prevista a las 14.52 horas. Se requiere inscripción previa.

Archivo de Artistas en LABoral

Hoy, de 11.00 a 12.30 h, en LABoral Centro de Arte se va a celebrar la actividad "Editatona de mujeres asturianas", organizada por Wikiesfera y subvencionada por el Ministerio de Cultura en el marco del proyecto "Creación de comunidades de conocimiento libre con enfoque feminista". Se trata de un maratón de edición, abierto a todas las personas interesadas. Es una actividad colaborativa para crear y mejorar contenidos en Wikipedia, reducir la brecha de género y visibilizar las aportaciones de las mujeres a la historia, la cultura y la sociedad. La jornada estará centrada en la creación y traducción de artículos sobre artistas asturianas, tanto en español como en asturiano, contribuyendo a ampliar su presencia en Wikipedia y a reconocer su trabajo en el ámbito cultural. Durante la sesión trabajaremos tanto aspectos prácticos de edición como la publicación de contenidos, en un espacio de aprendizaje colectivo y de acompañamiento.

Monte Deva

Hoy, a las 11.00 horas, está programada una actividad de "Plantación de árboles" en el Centro de Interpretación de la Naturaleza del Monte Deva. Es una actividad gratuita de dos horas de duración.

Teatro Jovellanos

Juan Echanove y Joaquín Climent llegan hoy al Jovellanos con la obra "Esencia", de Ignacio García May, una colaboración de Teatro Español y Entrecajas Producciones Teatrales. Será a las 20.30 horas

Paraninfo de la Laboral

En el Paraninfo de la Ciudad de la Cultura el programa de Laboral Cinemateca incluye hoy en sesión familiar la proyección de "Arco", de Ugo Bienvenu. Será a las 17.30 horas

Museo Evaristo Valle

La Fundación Museo Evaristo Valle acoge hoy una visita guiada que lleva por título "Vida en el jardín de primavera. El despertar de las plantas", a cargo de la guía de naturaleza Noelia Velasco de la Torre. Será a las 17.30 horas. Se trata de una visita guiada por los jardines históricos del Museo Evaristo Valle.

Teatro Albéniz

La banda americana del alt-country, "The Long Ryders" llevan hoy al Teatro Albéniz con su disco "High Noon Hymns", un álbum producido por el mítico Ed Stasium (Ramones, Talking Heads…). La apertura de puertas es a las 21.00 horas.

Plaza del Náutico

Hoy tendrá lugar el II Torneo de ajedrez infantil "Pequeños Gigantes", que comenzará a las 10.00 horas. Se trata de un torneo "callejero" que nació en 2021 dirigido a alumnos de Educación Primaria (entre 6 y 12 años).

Centro Pumarín Gijón Sur

Dentro del ciclo FICXPlus - VOS 2026 hoy se proyecta "Un mundo frágil y maravilloso", (Líbano, 2025), de Cyril Aris. Será a las 19 horas.

Paseo de Begoña

Por el paseo gijonés e pueden contemplar paneles fotográficos de la exposición "La guerra de Ucrania: mirada desde la vida civil".

Avilés y comarca

Rodrigo Cuevas en La Magdalena

El Pabellón de Exposiciones acoge esta noche, a las 21.30 horas, la segunda actuación avilesina de la gira "La belleza" de Rodrigo Cuevas. Apertura de puertas a las 19.30 horas.

Laurie Wright en la Factoría

El británico Laurie Wright actúa hoy en el Espacio Escénico de la Factoría Cultural, a las 21.00 horas (puertas a las 20.00). Entradas a 13,60 euros en venta anticipada y 16 euros en taquilla. Cita del ciclo Factoría Sound.

Concierto en Lord Byron

El Café Lord Byron ofrece hoy, a las 13.30 horas, un concierto de David DelRio acompañado por Puri Penín. La entrada es con "taquilla inversa", para que el público aporte la cantidad que estime al finalizar la actuación.

Poesía y música en Galiana

El Lar Gallego (calle Galiana, 18) acoge hoy, a las 19.00 horas, una velada de canciones, poesía y microteatro por el XXV aniversario del hermanamiento Avilés–Cárdenas. Programa con recital poético y actuaciones musicales, con entrada gratuita.

Bebecuentos en Bances Candamo

La Biblioteca Bances Candamo programa hoy, a las 12.00 horas, el bebecuentos "Magia", a cargo de Beatriz Sanjuán. Está dirigido a público de 6 meses a 3 años, con 20 plazas y necesidad de inscripción previa en la propia biblioteca.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Muestra de Ramón Masats

La sala de Fotografía del Centro Niemeyer acoge la exposición "Ramón Masats. Visit Spain", que recoge el viaje que realizó el fotógrafo entre 1955 y 1965 recorriendo la geografía de España con su cámara, bajo el comisariado de Chema Conesa, en una exposición producida por la Subdirección General de Artes Visuales y Creación Contemporánea. Hasta el 10 de mayo en horario de miércoles a domingo, 11.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Exposición "El Víbora" en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición "25 años de contracultura", sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Las Cuencas

Nueva audición de la "Casina del Jazz"

La "Casina del Jazz" de Pola de Laviana (calle Sargento Viesca, nº 6, bajo, de Pola de Laviana) está ya preparada para presentar un nuevo espectáculo, la tercera audición de su tercera temporada. Tendrá lugar hoy, a partir de las 20.00 horas. Es necesario reservar plaza en el teléfono 657935396.

Lara Hoevenaar, Marco Martínez y San Pelayo, en una pasada actuación en la "Casina del Jazz". / Susana Torre

En esta nueva audición se juntarán los músicos Félix Morales, Alejandro San Pelayo y Chiaki Mawatari. Organiza la Asociación Cultural Cohmpasión. En la foto, Lara Hoevenaar, Marco Martínez y San Pelayo, en una pasada actuación en la "Casina".

Jornadas de la sidra en La Felguera

Las jornadas de la sidra prosiguen hoy en La Felguera, en los puestos de los diferentes lagares instalados en la carpa del parque Dolores F. Duro. A las 11.00 horas será el XXXVII Concurso Local de Escanciadores y a las 12.00, el XXX Concurso de Sidra de La Felguera. Desde las 12. 00 horas habrá degustación de sidra natural.

Concierto de "Riada" en Langreo

Langreo acoge este sábado un concierto de la banda madrileña "Riada". Será en la sala Telva, en la Felguera. Será a las 20.30 horas. El precio anticipado de la entrada es de 6,60 euros y, en taquilla, de 7. nes".

Concierto en Mieres

Mieres será escenario hoy del concierto "Día da Liberdade. Música para una revolución", con las actuaciones de "Vulgar Lengua", "Silvidos y Gemidos", "Folk Taunus", "Charanga Ventolín" y "Coru Antifascista Al altu la lleva". Será a las 20.00 horas en el auditorio Teodoro Cuesta, con entrada libre hasta completar aforo.

Teatro en Langreo

"Vaya par de dos" el el título de la obra teatral que el grupo Padre Coll estrena hoy en el teatro de La Felguera. Será a las 20.15.

Teatro en San Martín

El ciclo "Samartín ye comedia" regresa hoy con la obra "Los colores del miedo", a cargo de "Maliayo teatro". Será a las 20.00 horas y la entrada cuesta cinco euros.

Exposición sobre el cómic "La Balada del Norte", de Alfonso Zapico

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama acoge la exposición "La Balada del Norte", que consta de 42 paneles compuestos por dibujos originales del autor de cómic y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA Alfonso Zapico, todos ellos publicados en su obra "La balada del Norte". La muestra, promovida por la Fundación José Barreiro, puede verse hasta el 20 de mayo.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre de miércoles a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas, y sábados, domingos, puentes y festivos, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 19.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Centro

"Es tiempo de romería", en la Casa de los Hevia (Villaviciosa)

La Casa de los Hevia (Villaviciosa) acoge hasta el 26 de abril la exposición "Es tiempo de romería: una visión contemporánea a través del arte", un proyecto de la asociación Espacio de Creación y Didáctica. La muestra reúne a artistas asturianos de los siglos XX y XXI –entre ellos Gonzalo Juanes, Virginia López, Benjamín Menéndez y Maite Centol– en una propuesta colectiva y multidisciplinar que, desde las artes plásticas, ofrece una mirada contemporánea sobre un rasgo festivo, popular y social de la cultura asturiana: las romerías o fiestas de prao. Horario de visita: de miércoles a sábado, de 10.00 a 14.30 y de 15.30 a 18.00 horas, y domingos, de 10.00 a 14.30 horas. El espacio permanece cerrado lunes y martes.

Collages de Carmen Santamarina en Cabranes

En la Casa de Cultura de Cabranes puede visitarse hasta el 30 de abril la exposición "Libro de oraciones", de la collagista Carmen Santamarina, una propuesta que continúa su indagación a partir de la lectura y el estudio de poetas con un discurso femenino y feminista. El abanico de referencias de la artista va desde sor Juana Inés de la Cruz hasta la poeta asturiana Lourdes Álvarez, pasando por autoras como Anne Carson, Sylvia Plath u Olvido García Valdés. A partir de versos de sor Juana –escritora en una sociedad de valores culturales masculinos–, Santamarina construye un relato visual con sus materiales habituales: fotografías antiguas en impresión giclée y técnicas mixtas (pintura, pan de oro y objetos). Horario de visita: de lunes a viernes, de 8.00 a 19.00 horas.

Itinerarios ornitológicos por la ría de Villaviciosa

Todos los sábados, de 10.30 a 13.30 horas, el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa organiza unos itinerarios ornitológicos por la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa con salida desde el Centro de Interpretación del Puntal. La actividad es gratuita, pero con plazas limitadas. Es necesaria la inscripción en info@rednaturaldeasturias.es.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo "La Ponte-Ecomuséu" organiza a las 11.00 horas una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón y el itinerario "Viaje a los orígenes del Arte", con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 12.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Oriente

Setefilla García presenta un libro en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella acoge hoy, a las 19.30 horas, la presentación del libro "El lienzo de mi vida", de Setefilla García Cobos. Se trata de una emotiva obra de no ficción que habla de la adopción, el amor incondicional y la fuerza de una familia construida desde el corazón. A través de la historia de sus tres hijos –procedentes de China, Malí y Argelia–, la autora reflexiona sobre la crianza, la superación y cómo el cariño puede sanar heridas profundas. El relato se entrelaza con referencias a grandes pintores. El acto ha sido organizado por la Asociación Amigos de Ribadesella.

Espacio Joven de Llanes: ocio juvenil

El Espacio Joven de Llanes es un programa municipal de ocio alternativo dirigido a público de 12 a 18 años. Funciona los viernes y fines de semana durante todo el año en el paseo de Las Marismas de 18.00 a 22.00 horas; los domingos, hasta las 20.00 horas. Dispone de dos plantas con ping-pong, futbolín, billar, consolas y juegos de mesa, entre otros recursos. El acceso es libre y gratuito, con monitores y talleres específicos cada fin de semana.

Centro de Interpretación de la Sierra del Sueve

El Centro de Interpretación de la Sierra del Sueve, ubicado en las antiguas escuelas de Gobiendes, a 100 metros de la iglesia prerrománica de Santiago de Gobiendes, en Colunga, abre, hasta el 15 de junio, los sábados, de 10.00 a 14.00 horas, y los domingos y festivos de apertura, de 10.00 a 14.00 horas. Además, también puede visitarse el primer miércoles de mes.

Cueva de El Pindal

Las pinturas de la caverna prehistórica de Pimiango, en Ribadedeva, podrán visitarse durante todo el año de miércoles a domingo, de 15.00 a 17.00 horas. Es imprescindible la reserva telefónica previa en el número 608 175 284.

Ídolo de Peña Tú

El monumento situado en Vidiago, en Llanes, podrá visitarse de miércoles a domingo. El teléfono de información es el 664382026.

Occidente

Museo del Calamar Gigante en Luarca

Este espacio expositivo, ubicado en la calle Nicanor del Campo, 35, de Luarca, contiene la mayor colección del mundo de una especie fantástica que genera mitos y leyendas a lo largo de todo el planeta. En el nuevo museo se pueden ver ahora seis calamares gigantes, además de doce especies de profundidad, 35 ejemplares de otros grandes cefalópodos y seis huesos de algunos de estos animales marinos: dos vértebras, una mandíbula y parte de los cráneos de las especies "Globicephala melas" "Balaneoptera physalus" y "Physeter macrocephalus". La visita tiene una duración aproximada de 45 minutos. Horario: de miércoles a viernes, de 16.30 a 19.30; sábados y domingos, de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Mercado en Vegadeo

La capital veigueña acoge hoy su tradicional mercado semanal en la explanada del recinto ferial. Además, en el parque del Medal habrá una nueva edición del mercado de artesanía.

Mercado en Cangas del Narcea

Noticias relacionadas

La villa canguesa celebra su tradicional mercadillo semanal ubicado en el patio del colegio Alejandro Casona. A él acuden comerciantes de textil y alimentación.