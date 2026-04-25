Colegio Internacional Meres, 60 años comprometidos con una educación de calidad

En un momento en el que muchas propuestas educativas compiten por parecer innovadoras, el verdadero liderazgo se mide por algo mucho más exigente: resultados, coherencia pedagógica y un modelo que funcione de manera sostenida. El Colegio Internacional Meres, fundado en 1966, representa precisamente esa combinación difícil: tradición y evolución, arraigo en Asturias y mirada global, exigencia académica y cuidado integral del alumnado.

Pero, para entender cómo el centro ubicado en Siero ha logrado consolidar y adaptar a los nuevos tiempos su modelo educativo, hay que conocer sus engranajes desde dentro. Desde los responsables de las primeras etapas educativas que comprenden de 0 a 3 años a la dirección del colegio o su cocina, en la que a diario se elabora comida casera para cerca de 1000 personas.

Ciclo de 0 a 3 años, el primer eslabón

El proyecto empieza en la zona de educacion infantil. una trayectoria que empieza cuando los menores tienen solo 1 año hasta los 18. Un aprendizaje en el que la enseñanza en valores y la ecelencia personal y académica son cimientos fundamentales. "Queremos preparar a nuestros alumnos para el futuro", señala Luis Carlos Jiménez, director del centro.

El primer eslabón de la cadena lo conforman los docentes que imparten clase en el ciclo de 1 a 3 años. Una de las etapas clave en el desarrollo de los alumnos. "Es la etapa en la que se empiezan a adquirir los primeros hábitos, cuando se viven las primeras experiencias de convivencia y se forjan las primeras amistades. Pero, sobre todo, es un paso de transición para los pasos posteriores", indica Emma González- Directora de Pre School en el centro.

Y es que, según cuenta González, "conocer el entorno de forma autónoma ayuda a que los niños se integren correctamente en los siguientes cursos", añade.

Carácter bilingüe

Otro de los puntos que vertebran el programa educativo del Colegio Internacional Meres es su carácter bilingüe y es que los menores cursan su formación en inglés y francés, examinándose cada dos años de certificaciones en estos idiomas. "En la jornada bilingüe las profesoras de inglés desde pre-school trabajan media hora al día con los niños de uno y dos años", cuenta Sonia Barrar, responsable de Inglés early years.

Cuidar desde la alimentación

Pero no solo se cuida la formación académica de los estudiantes del centro. La alimentación y los hábitos saludables son otro factor que miman en el colegio. "A diario, damos de comer a unas 1000 personas, con menús elaborados a diario, de forma casera", detalla Elena Canella, jefa de cocina.

Con esta base, el centro aspira a seuir adaptándose a las nuevas necesidades de los alumnos y a los nuevos modelos educativos sin renunciar a su esencia. Esa que pretende formar estudiantes y personas multidisciplinares, globales y resilientes. "Nuestro objetivo es que el alumnado sea capaz de crear un impacto positivo a su alrededor, de modo que haga nuestra existencia y la de los demás un poquito mejor", concluye Luis Carlos Jiménez.