Contenido ofrecido por Clínica Inypema
Cristina García y Claudia García, profesionales de la Clínica Inypema: "La neurorrehabilitación avanzada combina neurociencia y tecnología para ayudar al cerebro a reorganizarse tras una lesión"
"Este tratamiento es personalizado para cada paciente y trata de conseguir objetivos reales"
L. L.
Ictus, Párkinson, Alzheimer, deterioro cognitivo o esclerosis tienen en común que son patologías neurológicas, pero también que todas ellas pueden acompañarse de neurorrehabilitación avanzada. Un tratamiento que en Asturias lo ofrece la Clínica Inypema, un referente en este tipo de procedimientos y para el que cuenta con un amplio equipo de profesionales, como Cristina García Lara (Coordinadora Clínica) y Claudia García Santos (Fisioterapeuta), que visitan el podcast de La Nueva España para contarnos en qué consiste esta técnica y todos los beneficios que puede aportar a los pacientes.
Escucha el podcast a continuación.
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