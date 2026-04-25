Disfruta de los mejores platos de los maestros de la cocina asturiana

Hay pocos placeres auténticos en la vida y, sin lugar a dudas, uno de ellos es comer bien. Un año más, y ya van 9, gracias a LA NUEVA ESPAÑA y Fenicia Marketing Gourmet, disfrutar de un suculento menú en algunos de los restaurantes con una estrella Michelin de la región está al alcance de todos.

Por 74 euros por persona, con maridaje incluido, los comensales podrán disfrutar de manjares elaborados por los reconocidos cocineros Pedro y Marcos Morán (Casa Gerardo), Ricardo Sotres (El Retiro), José Antonio Campoviejo (El Corral del Indianu), Ismael Moreno (Ayalga), Isaac Loya (El Real Balneario de Salinas) y Gonzalo Pañeda (Auga).

La promoción se prolongará hasta principios de 2027 y tendrá a un restaurante como protagonista en diferentes meses. La promoción la abre Casa Gerardo, y los interesados pueden adquirir el menú entrando en el enlace https://mas.lne.es/estrellamichelin/, a partir del lunes 27 de abril. Además, es imprescindible reservar con 48 horas de antelación, así como presentar el cupón de la compra cuando se acuda al establecimiento. Las fechas de canjeo son del 4 de mayo al 21 de junio

Comer tan bien nunca estuvo tan al alcance del público, por lo que los interesados no deben esperar más para adquirir su cupón. Al igual que en anteriores ediciones, que se agoten seguramente sea cuestión de horas.

Menú Casa Gerardo SNACKS Bocadillo crujiente de quesos Beurre Blanc con vermú Mantequilla Café Paris Brioche ibérico PLATOS Verduras de temporada y contrastes Pescado del día con emulsión Pitu Wellington Fabada de Prendes POSTRES Kiwi, fresas y natas Crema de arroz con leche requemada MARIDAJE Vino blanco Rías Baixas (Rosal) Santiago Ruiz 2023 Vino tinto reserva Rioja Viña Lanciano 2021 SANTA Cerveza Agua de FUENSANTA

Un menú Michelín con maridaje de altura

Patrocinadores de la promoción / LNE

Para disfrutar de una buena comida, nada mejor que acompañarla de un maridaje a su altura. En esta ocasión las propuestas de estos chefs con Estrella Michelín incluyen:

Lanciano 2021. Selección de parcelas de variedades tintas. Todos los matices del meandro de Viña Lanciano -microclimas y orientaciones, suelos y perfiles varietales- se unen en un vino de armonía, distinción y presencia. 75% tempranillo, 19% graciano y 6% mazuelo. Además, se trata de una vendimia manual, con selección de fruto en viñedo y en bodega. Este vino cuenta con maceración pre-fermentativa, fermentación alcohólica por separado de cada una de las variedades, crianza de 17 meses en roble francés y maduración de 8 meses en depósito de hormigón.

Santiago Ruiz Rías Baixas. En 1984, Santiago Ruiz elaboró un vino elegante y complejo con las variedades típicas de Rías Baixas, y lo embotelló con una etiqueta en la que se dibujaba un mapa para asistir a la boda de su hija. Hoy, esa etiqueta nos inspira a vivir con autenticidad, haciendo lo que de verdad nos emociona. Ese es el espíritu de Santiago Ruiz. Entre sus variedades destacan Albariño (85%), Godello (5%), Loureiro (5%), Treixadura (3%) y Caíño Blanco (2%).

Santa Cerveza de Fuensanta. SANTA nace bajo el paraguas de FUENSANTA, la empresa asturiana con sede en Nava. La cerveza tiene su mayor secreto en el agua, su ingrediente mayoritario. Tras un largo viaje iniciado hace miles de años, el líquido elemento preserva toda su pureza y mineralización durante siglos para, finalmente, captarse en el manantial del Balneario de FUENSANTA.

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Agua Fuensanta. Fuensanta nace en las montañas de Asturias y descansa a 300 metros de profundidad en el centro del Paraíso. se trata de un agua mineral natural declarada minero-medicinal desde 1846, por sus probadas cualidades terapéuticas. Además, este año están de aniversario, ya que cumplen180 años.