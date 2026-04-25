Disfruta de los mejores platos de los maestros de la cocina asturiana
LA NUEVA ESPAÑA te ofrece la oportunidad de degustar un menú en restaurantes asturianos con una estrella Michelin
L. L.
Hay pocos placeres auténticos en la vida y, sin lugar a dudas, uno de ellos es comer bien. Un año más, y ya van 9, gracias a LA NUEVA ESPAÑA y Fenicia Marketing Gourmet, disfrutar de un suculento menú en algunos de los restaurantes con una estrella Michelin de la región está al alcance de todos.
Por 74 euros por persona, con maridaje incluido, los comensales podrán disfrutar de manjares elaborados por los reconocidos cocineros Pedro y Marcos Morán (Casa Gerardo), Ricardo Sotres (El Retiro), José Antonio Campoviejo (El Corral del Indianu), Ismael Moreno (Ayalga), Isaac Loya (El Real Balneario de Salinas) y Gonzalo Pañeda (Auga).
La promoción se prolongará hasta principios de 2027 y tendrá a un restaurante como protagonista en diferentes meses. La promoción la abre Casa Gerardo, y los interesados pueden adquirir el menú entrando en el enlace https://mas.lne.es/estrellamichelin/, a partir del lunes 27 de abril. Además, es imprescindible reservar con 48 horas de antelación, así como presentar el cupón de la compra cuando se acuda al establecimiento. Las fechas de canjeo son del 4 de mayo al 21 de junio
Comer tan bien nunca estuvo tan al alcance del público, por lo que los interesados no deben esperar más para adquirir su cupón. Al igual que en anteriores ediciones, que se agoten seguramente sea cuestión de horas.
Menú Casa Gerardo
SNACKS
Bocadillo crujiente de quesos
Beurre Blanc con vermú
Mantequilla Café Paris
Brioche ibérico
PLATOS
Verduras de temporada y contrastes
Pescado del día con emulsión
Pitu Wellington
Fabada de Prendes
POSTRES
Kiwi, fresas y natas
Crema de arroz con leche requemada
MARIDAJE
Vino blanco Rías Baixas (Rosal) Santiago Ruiz 2023
Vino tinto reserva Rioja Viña Lanciano 2021
SANTA Cerveza
Agua de FUENSANTA
Un menú Michelín con maridaje de altura
Para disfrutar de una buena comida, nada mejor que acompañarla de un maridaje a su altura. En esta ocasión las propuestas de estos chefs con Estrella Michelín incluyen:
Lanciano 2021. Selección de parcelas de variedades tintas. Todos los matices del meandro de Viña Lanciano -microclimas y orientaciones, suelos y perfiles varietales- se unen en un vino de armonía, distinción y presencia. 75% tempranillo, 19% graciano y 6% mazuelo. Además, se trata de una vendimia manual, con selección de fruto en viñedo y en bodega. Este vino cuenta con maceración pre-fermentativa, fermentación alcohólica por separado de cada una de las variedades, crianza de 17 meses en roble francés y maduración de 8 meses en depósito de hormigón.
Santiago Ruiz Rías Baixas. En 1984, Santiago Ruiz elaboró un vino elegante y complejo con las variedades típicas de Rías Baixas, y lo embotelló con una etiqueta en la que se dibujaba un mapa para asistir a la boda de su hija. Hoy, esa etiqueta nos inspira a vivir con autenticidad, haciendo lo que de verdad nos emociona. Ese es el espíritu de Santiago Ruiz. Entre sus variedades destacan Albariño (85%), Godello (5%), Loureiro (5%), Treixadura (3%) y Caíño Blanco (2%).
Santa Cerveza de Fuensanta. SANTA nace bajo el paraguas de FUENSANTA, la empresa asturiana con sede en Nava. La cerveza tiene su mayor secreto en el agua, su ingrediente mayoritario. Tras un largo viaje iniciado hace miles de años, el líquido elemento preserva toda su pureza y mineralización durante siglos para, finalmente, captarse en el manantial del Balneario de FUENSANTA.
Agua Fuensanta. Fuensanta nace en las montañas de Asturias y descansa a 300 metros de profundidad en el centro del Paraíso. se trata de un agua mineral natural declarada minero-medicinal desde 1846, por sus probadas cualidades terapéuticas. Además, este año están de aniversario, ya que cumplen180 años.
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