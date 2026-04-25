La Feria del Occidente calienta motores: todo sobre ocio divulgación y promoción del tejido empresarial

Tineo acogerá desde el viernes, 1 de mayo, la 36ª edición de su Feria de Muestras, una cita consolidada como uno de los principales escaparates económicos, culturales y sociales de Asturias.

Durante tres jornadas, el evento reunirá a 170 expositores y ofrecerá un amplio programa diseñado para todos los públicos que combinará propuestas de ocio, divulgación y promoción del tejido empresarial. Algunas de ellas son: concursos vinculados a la cultura local, espacios dedicados a la innovación empresarial y propuestas culinarias que pondrán en valor productos con indicación geográfica protegida. La programación se completará con talleres infantiles, exhibiciones, actuaciones musicales y actividades familiares, además de iniciativas permanentes como ludoteca, hinchables o una exposición fotográfica.

Toda la información se puede consultar en la web www.tineoferiademuestras.es.

Viernes, 1 de mayo

12.00 horas. Recepción de autoridades a cargo del Grupo de Gaitas El Oso Pardo.

12.00 horas. Taller infantil. Pulseras abalorios, en el Centro de Formación para el Consumo. Financiado por el Plan Corresponsables.

12.30 horas. Acto institucional. Inauguración de la XXXVI Feria de Muestras de Tineo, en la carpa de actividades. A continuación, visita institucional a la Feria.

13.30 horas. Actuación musical. Grupo de Gaitas El Oso Pardo, en la carpa de actividades.

17.00 horas. Taller infantil. Creación de llaveros, en el Centro de Formación para el Consumo. Financiado por el Plan Corresponsables. 17.00 horas. Obra de teatro. Toc Toc, adaptación libre de la obra de Laurent Baffie, a cargo del Grupo de Teatro 43 grados Norte, en la carpa de actividades.

18.30 horas. Actividad infantil. Patrocinada por Unicaja, en la carpa de actividades. 21.30 horas. Actuación musical. “Pájaros en la cabeza”, a cargo de Son Producciones, en la carpa de actividades. Actuación enmarcada dentro del Programa Asturies, Cultura en rede, Circuito de Música.

24.00 horas. Actuación musical. Concierto del Grupo Waykas, en la Plaza del Ayuntamiento.

Sábado, 2 de mayo

11.00 horas. Deporte tradicional. Torneo Individual de Bolos Infantil y Juvenil, en las categorías Mini, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil, y Femenino, en la Bolera de San Roque, organizado por la Asociación de Bolo Celta.

12.00 horas. INNOVA FMT, reconocimiento a la innovación. Entrevista a las empresas expositoras que presentan un producto o servicio innovador, a cargo de Luis García, de la empresa Pellets Asturias, retransmitido en streaming con entrega del galardón. Patrocinado por Maderas José Saiz.

12.00 horas. Deporte tradicional. XXX Concurso de Entibadores Villa de Tineo, en el área de concursos. Organizado por la Asociación de Entibadores Mineros Santa Bárbara de Tineo. Les acompañará en su recorrido la Bandina Los Eólicos.

12.00 horas. Taller infantil. Decoración de marcos de fotos, en el Centro de Formación para el Consumo. Financiado por el Plan Corresponsables.

12.30 horas. Acto de hermanamiento. Hermanamiento de la IGP Chosco de Tineo con la IGP Faba Asturiana, en la carpa de actividades. 13.00 horas. Showcooking. Cocina en directo de Chosco de Tineo, a cargo de Iván Villar, del Restaurante El Dólar, en Oviedo, en la carpa de actividades, organizado por la IGP Chosco de Tineo. Propuesta gastronómica: Tofu con Faba Asturiana y Chosco de Tineo.

13.30 horas. Degustación. Degustación de Chosco de Tineo y Faba Asturiana, en la carpa de actividades, a cargo de la IGP Chosco de Tineo y la IGP Faba asturiana, y Cata de Vino, a cargo de la Denominación de Origen Protegida Vino de Cangas.

13.00 horas. Actuación musical. Bandina Los Eólicos.

15.00 horas. Entrega de premios. XXX Concurso de Entibadores Villa de Tineo, en la carpa de actividades. Organizado por la Asociación de Entibadores Mineros Santa Bárbara de Tineo.

16.30 horas. Exhibición de baile A cargo de la Escuela de Baile Fitdance de Tineo y Pravia, en la carpa de actividades.

17.00 horas. Taller infantil. Decoración de mochilas, en el Centro de Formación para el Consumo. Financiado por el Plan Corresponsables. 18.30 horas. Actuación musical. Medievalitis, a cargo de Cuentitis Musiquitis, en la carpa de actividades.

21.30 horas. Actuación musical. Concierto del grupo Los Buscavidas, grupo de versiones pop-rock español, en la carpa de actividades. 24.00 horas. Actuación musical. Concierto de la Orquesta Tattoo, en la Plaza del Ayuntamiento.

Domingo, 3 de mayo

11.30 horas. Actividad infantil. Concurso de Pesca Infantil y entrega de premios, en los stands 144/145. Organiza la Asociación de Pescadores El Banzao.

12.00 horas. Taller infantil. Pintura creativa, en el Centro de Formación para el Consumo. Financiado por el Plan Corresponsables.

13.00 horas. Taller infantil. Iniciación a la apicultura con elaboración de velas, en la carpa de actividades, impartido por la Asociación de Apicultores de Asturias, patrocinado por Caja Rural de Asturias.

13.00 horas. Actuación musical. Grupo de Gaitas Triskel.

16.00 horas. Actuación musical. Concierto de La Coral, en la carpa de actividades.

17.00 horas. Taller infantil. Experimentos divertidos, en el Centro de Formación para el Consumo. Financiado por el Plan Corresponsables. 17.00 horas. Actuación musical. Concierto Banda de Música La Armonía, en la carpa de actividades.

18.30 horas. Acto institucional en la carpa de actividades. Presentador del acto, Miguel Ángel Pérez Flórez, de Onda Cero Cangas del Narcea. Homenaje a la Asociación Ecuestre La Estampida Villa de Tineo, y entrega de premios de: - Mejores Stands: exterior, interior, rincón gastronómico, artesanía y local. - XIX Concurso de Dibujo Conde de Campomanes, organizado por Cafento.

20.30 horas. Actuación musical. Concierto del grupo D’Rumba, en la carpa de actividades.

Todos los días

Turismo Tineo, ¡ven a conocernos en nuestra nueva ubicación!, próxima a la entrada principal. Hinchables, en el área de ocio. Ludoteca infantil, en el pasillo central. De 11.30 a 19.30 horas, financiada por el Plan Corresponsables.

Talleres infantiles. De 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas en el Centro de Formación para el Consumo. Actividad financiada por el Gobierno del Principado de Asturias con cargo a los fondos recibidos del Ministerio de Igualdad, Secretaría de Estado de Igualdad y para la erradicación de a violencia contra las mujeres en el marco del Plan Corresponsables. Torneos de fútbol 3×3, en la Sala de exposiciones y actividades, en la entrada principal. Dirigido a niños y niñas de entre 7 y 12 años. Horario de 12.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas. Organizado por el Club Villa de Tineo FS. Exposición fotográfica Tineo en el “Progreso de Asturias”, en la carpa de actividades.