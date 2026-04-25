Insectos parasitoides para salvar los castaños asturianos: la fórmula del Principado contra una especie invasora

Asturias intensifica la lucha contra la avispilla del castaño con la liberación de 675.799 insectos para control biológico. La dispersión de parasitoides viene realizándose desde hace una década para intentar combatir la presencia en la región de esta especie invasora, procedente de China.

Estos ejemplares de “Torymus sinensis” se han liberado en 3.007 puntos de la comunidad, cubriendo prácticamente todas las masas boscosas puras y mixtas. Y la Consejería de Medio Rural y Política Agraria continúa con su dispersión en aquellas zonas en las que se detecta menor presencia.

El 75% de los insectos liberados se crearon en el Centro de Alerta y Control de Plagas y Especies Invasoras de La Mata, donde se ha implantado un novedoso sistema de producción que sigue operativo. El centro también se encarga de monitorizar la tasa de implantación del parasitoide en 76 puntos y efectúa controles en 32 localizaciones mediante la captura de ejemplares en su periodo de vuelo.

Tras las liberaciones se produce, de forma natural, una multiplicación exponencial de los ejemplares, lo que “ofrece resultados esperanzadores en las masas de castaño asturianas, a pesar de su extensa superficie y de su elevada densidad”, explican en el Principado.

La avispilla del castaño se detectó por primera vez en 2002 y llegó a Asturias en 2014. Apenas tres años después, ya había colonizado la práctica totalidad de la masa forestal, lo que ha provocado un fuerte impacto económico, ambiental y social. Una vez infectado, el castaño reduce su producción de fruto y ralentiza su crecimiento, lo que conlleva notables perjuicios.

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La dispersión de parasitoides se ha situado, por el momento, como la mejor forma de frenar la proliferación del patógeno. Los plazos que se manejan oscilan entre los ocho y los diez años, periodo en el que se espera garantizar la viabilidad económica de las producciones y la sostenibilidad ambiental.