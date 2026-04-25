Luke, alumno del Colegio Palacio de Granda, comparte su voz en el TEDx Youth - The British School of Málaga

Luke K., alumno del Colegio Palacio de Granda, participó recientemente como ponente en la edición de TEDx Youth - The British School of Málaga, un evento de calado internacional que reúne a jóvenes de entre 12 y 17 años bajo el lema "The Shape of Possibility".

Esta cita, celebrada en un entorno educativo de vanguardia, sirvió no solo para compartir ideas que invitan a reflexionar sobre el futuro, sino también para estrechar los lazos entre los centros que forman parte de la red International Schools Partnership (ISP), consolidando una visión educativa compartida que trasciende las fronteras geográficas.

La solvencia y seguridad demostradas por Luke sobre el escenario son el resultado directo de un proyecto educativo que apuesta por los valores y metodología del Bachillerato Internacional (IB) como motor de desarrollo.

Dentro de este marco curricular, la oratoria y la capacidad de comunicación no se trabajan como habilidades aisladas, sino como pilares fundamentales que atraviesan todas las disciplinas.

El enfoque del IB en la indagación y la exposición de ideas complejas prepara a los alumnos para estructurar pensamientos críticos y defenderlos con convicción ante audiencias globales, convirtiendo retos como una charla TEDx en la culminación natural de su aprendizaje diario.

El alumno junto a su mentora, Jessica Werdenwerg / Cedida a LNE

La participación de Luke, que sigue la estela de anteriores representantes del centro como Candela, Elena y Emilia, representa un claro ejemplo de las experiencias que impulsa el Colegio Palacio de Granda para fomentar la expresión personal y la confianza. Subir a un escenario de este nivel exige una preparación exhaustiva y una visión propia del mundo, competencias que permiten a los alumnos salir de su zona de confort.

Al enfrentarse a este tipo de desafíos, los estudiantes no solo desarrollan la autoconfianza necesaria para su futuro profesional, sino que descubren el poder de la palabra como herramienta de cambio y fuente de inspiración para los demás.

En esta aventura Luke no estuvo solo, contó durante su preparación con Jessica W., su mentora y quien le ayudó a prepararse para las charlas TEDx en el British School of Málaga, uno de los ISP Iberia School. Cada ensayo en el escenario fue una oportunidad para afinar su voz, fortalecer sus ideas y ganar confianza antes del gran momento.

Desde el centro, reconocen con enorme orgullo la implicación de Luke y celebran la oportunidad de haber formado parte de un evento que promueve la creatividad y el intercambio de ideas entre jóvenes. De este modo, su éxito ejemplifica el compromiso del Colegio Palacio de Granda con una educación integral y abierta al mundo, que capacita al alumnado para participar activamente en entornos internacionales. Esta experiencia subraya la convicción del centro de que, dotando a los alumnos de las herramientas de comunicación adecuadas, se les permite no solo imaginar nuevas posibilidades para el futuro, sino liderar el camino hacia ellas.