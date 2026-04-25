Estás pagando de más por la "viñeta" del coche: los dueños de estos vehículos tienen bonificaciones del 75%

El impuesto de circulación, conocido popularmente como la "viñeta", lo tienen que pagar de forma obligatoria todos los dueños de vehículos de motor (desde un ciclomotor hasta un camión de gran tonelaje) por el hecho de estar dados de alta en Tráfico, ya circulen o no con él. Eso son en toda España 37,8 millones de conductores. Este tributo local, cuyas cartas de pago están llegando ahora, entre marzo y mayo, varía según la potencia fiscal del vehículo (es decir, los caballos) y el municipio.

Por ejemplo, en Oviedo, las tarifas pueden alcanzar los 224 euros anuales para vehículos de alta potencia, situándose entre las más caras de España, mientras que los turismos pequeños (menos de 8 CVF) pagan alrededor de 23 euros. En otros concejos esos importes son mucho más bajos. En Caravia se paga entre 13 y 112 euros.

Según explica Servicios Tributarios del Principado de Asturias, este año el periodo voluntario de pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, la "viñeta" o "numerito", es desde el 5 de marzo al 5 de mayo, afectando a todos los municipios de Asturias a excepción de Peñamellera Baja. El pago, detallan, se efectuará en las entidades financieras colaboradoras de recaudación , acudiendo con el documento de pago remitido por correo. Este documento de pago no tiene carácter de notificación ni es determinante de la obligación de pago.

Por otro lado, las altas de domiciliaciones podían realizarse hasta el 6 de marzo de 2026. Es decir, el plazo ya expiró. Por tanto, "las domiciliaciones realizadas desde el 7 de marzo de 2026, tendrán efectos para el periodo voluntario de pago del año 2027 y siguientes".

Descuentos

En todos los municipios de España, incluidos los asturianos, hay bonificaciones en la "viñeta", pero muchos conductores las desconocen y acaban pagando más. El principal problema es que tiene que ser el conductor quien solicite al ayuntamiento dicha rebaja. De lo contrario, le seguirá llegando el impuesto "normal". Hablamos de los vehículos eléctricos o los híbridos enchufables. Estos, en la mayoría de concejos, pueden llegar a pagar hasta un 75% menos. Es el caso de Gijón. En Oviedo, por contra, este descuento se queda en el 50%.

Por su parte, los vehículos históricos y de más de 25 años no tienen que pagar nada. Están exentos de este impuesto.