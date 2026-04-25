Pinchazo en la manifestación en Oviedo de los autónomos, que vuelven a exigir menos cargas: "Estamos asfixiados"

La manifestación de autónomos convocada este sábado en el centro de Oviedo ha estado lejos de ser multitudinaria. En comparación con la marcha inaugural que dio nombre a la organización convocante, la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30-N, que el pasado 30 de noviembre reunió a unas 6.000 personas en la capital asturiana; y también con la que sacó a un millar de manifestantes en las mismas calles el pasado 2 de marzo, la cita de este sábado apenas ha congregado a unos 200 asistentes.

La marcha ha partido de la estación de Renfe, ha recorrido la calle Uría y ha culminado con la lectura de un manifiesto en la plaza de la Catedral. "¡No nos mires, únete!", clamaban los participantes, muchos de ellos ataviados con los característicos guantes rosáceos que distinguen a los miembros de la Plataforma.

Pese a la menor afluencia, el tono reivindicativo de la Plataforma no se ha rebajado un ápice, sobre todo si se tiene en cuenta que desde la anterior convocatoria el Gobierno español ha aprobado una medida que ha enervado aún más al colectivo: el aumento de las cuotas para los autónomos societarios (aquellos que constituyen una sociedad mercantil) y de los colaboradores familiares que trabajan de forma habitual en el negocio. La medida, según expuso entonces la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), afecta a 25.155 autónomos en Asturias (el 35,9% del total) y supone 1.620 euros más al año por persona, esto es, unos 135 euros más al mes.

La portavoz de la Plataforma, Ángela Menéndez, se ha referido así a esta medida durante la lectura del manifiesto final: "Es una línea roja que no vamos a permitir que se cruce. ¡Ni un paso atrás!".

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"Los autónomos societarios no son grandes empresas, no son privilegiados. Somos pequeños empresarios, profesionales que generan empleo, quienes sostienen miles de puestos de trabajo en este país", ha clamado Menéndez, que ha llamado a que no se utilice a los societarios como "vía de recaudación". "Los autónomos estamos asfixiados. ¡Basta ya!", ha exclamado la oradora.