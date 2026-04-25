Retiran la custodia policial al abogado del caso "Matador" apuñalado, que no "recuerda nada" del suceso

El abogado apuñalado el pasado miércoles en su despacho de la avenida de Colón, en Oviedo, dice que no recuerda lo ocurrido y apenas ha podido dar explicaciones. Fausto Suárez, de 69 años, fue encontrado en su oficina herido por arma blanca y "perdiendo mucha sangre", según el relato de la persona que avisó al 112 pasadas las 11.00 horas de la mañana. Suárez había salido de su casa y debía acudir a la Audiencia Provincial, donde esa mañana empezaba el juicio contra la red del narco Carlos García Morán, "Matador". Ejercía la defensa de la expareja del principal acusado, también procesada. No llegó y fue necesaria la intervención de la policía judicial, que, tras corroborar con su esposa que el letrado había abandonado el domicilio, acudió a su despacho, donde lo encontraron malherido y con una ambulancia de camino.

Esa gran hemorragia fue la que hizo que ingresase en la UCI del HUCA en estado grave. Una situación que en las últimas horas parece haber mejorado tras varias transfusiones de sangre. Suárez, presentaba tres heridas: dos en la zona del pecho izquierdo y una (de mayor gravedad) en el costado izquierdo. Tras el suceso, nunca llegó a perder el conocimiento. Al parecer, ha comentado que "no recuerda nada" de lo ocurrido en su despacho. El hombre ya come por su cuenta y podría bajar a planta en las próximas horas, tras retirarse este viernes la custodia policial, dado que las autoridades consideran ahora que no estaría bajo amenaza. La Policía Nacional mantiene todas las líneas de investigación abiertas. Incluida la hipótesis de una autolesión, que cobra fuerza, máxime cuando el cuchillo fue hallado en el propio despacho.

Concentración en los Juzgados de abogados por el compañero apuñalado en Oviedo. / Guillermo García / LNE

Mientras tanto, abogados de todo el país se concentraron este jueves ante distintas sedes judiciales para "dignificar la profesión". Se trata, principalmente, de letrados del turno de oficio, como Suárez, un colectivo que se siente "desamparado" y "poco valorado". Según explicó una de las presentes en la concentración de Oviedo, el compañero "se vio obligado a hacerse cargo de un procedimiento especialmente complejo, con miles de folios y cierto nivel de riesgo personal". Motivo por el que había solicitado ayuda al decano del Colegio, Antonio González-Busto, tan solo dos días antes de empezar el juicio.

De hecho, había expresado su deseo de apartarse del mismo. Pero, como suele ocurrir con los profesionales de este turno, no pudo rechazar el caso, ya que la normativa solo contempla excepciones muy limitadas. Esta obligatoriedad, denunció la letrada Fernanda Castaño, coloca a los abogados en "situaciones de gran presión", especialmente cuando se trata de asuntos delicados o peligrosos. "¿En que situación tendría que estar para llegar a ese extremo?", se preguntó.

A esta circunstancia se suma una retribución que consideran claramente insuficiente. Por el caso mencionado, el letrado percibiría "como mucho 500 euros", una cantidad que, según explicaron, apenas cubre la intervención en sala y no contempla el tiempo necesario para estudiar el expediente, preparar la defensa o asumir la carga emocional del proceso. "Por estudiarte el caso nadie te paga", lamentó Castaño, evidenciando el desequilibrio entre trabajo y compensación. Otro de los aspectos más criticados por el colectivo fue la falta de cobertura social. Muchos de estos profesionales pertenecen a la mutualidad de la abogacía en lugar de al sistema público de seguridad social, una decisión que en su momento fue obligatoria. Hoy, esa circunstancia se traduce en pensiones reducidas, que en algunos casos apenas alcanzan los 600 euros. Esta situación obliga a numerosos letrados a continuar trabajando a edades avanzadas, incluso más allá de los 70 años. Fausto Suárez tiene 69 años.