La revolución silenciosa de la limpieza: tecnología autónoma y ciudades más sostenibles

La limpieza profesional está evolucionando hacia un modelo más inteligente, automatizado y respetuoso con el entorno. En este contexto, Interclym, empresa líder en soluciones de limpieza profesional en el norte de España, refuerza su posicionamiento ofreciendo además soporte y servicio en toda la península ibérica.

Fundada en 1987, la compañía cuenta con una sólida trayectoria en el sector y dispone delegaciones propias en Asturias, Cantabria, País Vasco y Castilla y León, lo que le permite ofrecer un servicio cercano, ágil y adaptado a las necesidades de cada cliente, manteniendo al mismo tiempo una cobertura eficaz a nivel nacional.

Uno de los pilares de esta transformación es la incorporación de robots de limpieza autónomos de Gausium, equipos diseñados para optimizar los procesos en entornos exigentes mediante inteligencia artificial, navegación avanzada y gestión remota. Capaces de operar de forma continua y adaptarse a distintos espacios, estos sistemas permiten mejorar la eficiencia, reducir costes y garantizar resultados constantes con una mínima intervención.

Pero la innovación no solo se limita a los espacios interiores. La limpieza urbana juega un papel clave en la calidad de vida de las ciudades, influyendo directamente en la salud, la imagen y el bienestar de quienes las habitan. En este ámbito, Interclym apuesta por soluciones como las barredoras viales Dulevo, entre las que destacan modelos como la Dulevo D6 o la gama Dulevo Zero 100% eléctrica, diseñadas para ofrecer un alto rendimiento con un menor impacto ambiental.

Barredora Dulevo D. Zero 100% eléctrica / Cedida a LNE

Esta visión se completa con un amplio porfolio de productos enfocados en la sostenibilidad. Interclym distribuye soluciones con certificación ecolabel, productos químicos respetuosos con el medio ambiente, celulosa sostenible y carros de limpieza diseñados para reducir la huella de carbono, contribuyendo así a una limpieza más responsable y alineada con las nuevas exigencias del sector.

La combinación de automatización, eficiencia y compromiso medioambiental marca el camino hacia el futuro de la limpieza profesional, donde cada avance tecnológico se traduce en entornos más limpios, seguros y sostenibles. Interclym continúa liderando esta evolución, ofreciendo soluciones adaptadas a los retos actuales y futuros del sector en todo el territorio nacional.

Barredora autómatica Beetle, el almacén de logística / Cedida a LNE