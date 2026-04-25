La ruta de las dos cascadas que casi nadie conoce en Asturias y se puede hacer en familia
Son cuatro kilómetros de pistas asequibles para cualquier persona
Asturias esconde muchos tesoros. La ruta de las cascadas, en Piloña, es uno de ellos. En este caso, se trata de un tesoro escondido porque no todo el mundo conoce este lugar en el que se puede visitar las cascadas de Trambarria y Alcantarillón.
"Lo curioso es que está prácticamente al lado de la carretera… y aun así es muy poco conocida", comenta una chica en su cuenta de Tiktok al descubrir la cascada de Alcantarillón. No es la única en esta zona. De hecho hay una pequeña ruta que los comunica y que se puede hacer en familia. El sendero está señalizado y apenas son cuatro kilómetros. La recomendación es llevar calzado adecuado, pero la ruta no entraña mayor dificultad.
La ruta de las cascadas, paso a paso
El camino comienza en Serpiedo, un pueblo cerca de Infiesto. Siguiendo una pista muy fácil, llegaremos a la cascada escalonada de Trambarria, en la parroqua de Coya. Un lugar tranquilo donde poder parar a observar la naturaleza de alrededor mientras escuchas el sonido del agua cayendo y chocando contra el suelo.
Para retomar el camino, volvemos por donde vinimos hasta el punto en el que nos desviamos para subir por el sendero que nos lleva encima de la cascada que ya hemos visitado. Seguimos de frente hasta llegar a la carretera, que cruzamos para coger una nueva pista que nos llevará al segundo destino de la ruta: la cascada escalonada de Alcantarillón.
Finalmente, para llegar de nuevo a Serpiedo, tendremos que volver a la carretera que cruzamos antes y caminar hasta el inicio del recorrido.
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