Ruta gastronómica por Asturias: apunta los tres restaurantes donde se sirve la mejor fabada del mundo
La sidrería Río Astur, de Gijón, gana el premio a la mejor elaboración y el mejor compango
La sidrería Río Astur, de Gijón (Asturias) se ha alzado con el primer premio del concurso 'La Mejor Fabada del Mundo', que cumple su edición número dieciséis, tras la final celebrada en Villaviciosa.
El restaurante gijonés se llevó así el premio de 500 euros. El podio lo completaron El Rincón de Adi, de Oviedo, y La Sauceda, de Buelles (Peñamellera Baja).
El galardón 'Cocina de Paisaje' a la mejor fabada de fuera de Asturias fue a parar a Águilas (Murcia), al restaurante Casa Menéndez, mientras que la Sidrería Bedriñana se alzó con el 'Memorial Amable Bedriñana' a la mejor fabada de Villaviciosa. El premio al mejor compango también fue a parar a Río Astur.
La clave de una buena fabada
El cocinero de la sidería Río Astur, Ángel Fernández, cuenta sólo con 23 años y no tiene más secreto que "muchas ganas de hacer las cosas, ponerle ganas y usar buenas materias primas, vigilar mucho los tiempos con cariño", desvelaba tras bajarse emocionado del escenario. "Siempre me ha gustado cocinar y ahora con más motivo", relataba dispuesto a seguir al frente de la cocina "lo que haga falta", tras formarse en la Escuela de Hostelería de Gijón cuando apenas tenía 18 años. No sólo se llevaron el premio a la mejor fabada del mundo: hicieron doblete con el mejor compango, que "traemos de Nava y de Bimenes, vamos probando y va saliendo bien", reconocen.
Por su parte, desde el Rincón de Adi, en Oviedo, cuentan con "los mejores ingredientes y la paciencia para cocinar a fuego lento".
Fueron 23 (20 de Asturias y 3 del resto de España) las fabadas que tuvo que probar el jurado, compuesto por los cocineros Esther Manzano (Casa Marcial, 3 Estrellas Michelin), Pedro Morán (Casa Gerardo, 1 Estrella Michelin), Isaac Loya (Real Balneario de Salinas, 1 Estrella Michelin). José Antonio Campoviejo (El Corral del Indianu, 1 Estrella Michelin), Luis Alberto Martínez (Casa Fermín), y Gregorio García (Oleum); y los expertos Juan Antonio Duyos, Marcos Grana (Director de Área Asturias de Makro) y David Fernández-Prada (Gustatio).
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