Sale un salmón en el Sella... pero acaba decomisado en Cangas de Onís: un campanu inválido

La ilusión por el primer salmón de la temporada duró apenas unos minutos. Lo que parecía el esperado "campanu" acabó convirtiéndose en un caso de captura ilegal tras la revisión del ejemplar en el precinto de Portazgo, en Cangas de Onís.

Poco antes de las 16.00 horas, un pescador se presentó en el control asegurando haber capturado el ansiado salmón a orillas del Sella. Sin embargo, al proceder a su medición, los responsables detectaron que el pez no alcanzaba el tamaño mínimo legal, siendo además de un peso bajo.

Asimismo, la inspección permitió determinar que se trataba de un salmón desovado, cuya pesca está completamente prohibida. La normativa obliga a los pescadores a devolver este tipo de ejemplares al agua de forma inmediata para garantizar la continuidad de la especie.

Fuentes del precinto apuntan a que un pescador experimentado habría identificado sin dificultad el estado del animal, por lo que todo indica que el autor de la captura desconocía la ilegalidad de su acción. Es por ello que la Consejería de Medio Rural abrirá un expediente, según el procedimiento habitual en estos casos, pero probablemente no habrá sanción.

Tanto el ejemplar como la caña fueron decomisados, poniendo fin a lo que durantes unos instantes se interpretó como la captura del campanu, justo una semana después de que se iniciase una temporada de pesca en la que los augurios son muy malos ante la tendencia de la especie en los ríos asturianos.