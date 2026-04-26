Agenda: qué hacer hoy domingo, 26 de abril en Asturias

Oviedo

Última eliminatoria del Concurso de canción asturiana "Ciudad de Oviedo"

El teatro Filarmónica acoge, a partir de las 12.00 horas, la última eliminatoria del Concurso de canción asturiana "Ciudad de Oviedo". El certamen premia la mejor voz masculina (premio "Manolo Delgado"), la mejor voz femenina (premio "La Busdonga"), a la mejor voz juvenial (premio "Carlos Menéndez Jeannot") y a los mejores gaitemos (memorial "Remis Ovalle").

Danza Abierta

A las 12.00 horas, la plaza de Longoria Carbajal acoge "Danza abierta con Tono Ferriol", una actividad enmarcada en el programa Cultura Off que propone una clase abierta dirigida a bailarines y alumnado de danza tanto de Oviedo como del resto de Asturias, en un encuentro participativo para el que se habilitarán valla¡s a modo de barras de ballet y al que están invitadas escuelas de toda la región.

¿Quieres hacer planes? Recibe todas las tardes en tu correo (antes que nadie) la guía de ocio más completa de Asturias Apúntate aquí

RADAR

A las 19.00 horas, el Teatro Filarmónica acoge la proyección de "Encuentro en la noche", dentro del ciclo de cine RADAR, una película dirigida por Fritz Lang que narra el regreso de una mujer a su ciudad natal en busca de estabilidad tras años de ausencia. El filme, rodado en blanco y negro y con una duración de 105 minutos, cuenta con un reparto encabezado por Marilyn Monroe.

Cincuenta años de feminismo

La exposición "AFA, 50 años de feminismo en Asturias" recorre el último medio siglo del movimiento feminista asturiano a través de documentos, fotografías y carteles procedentes de los fondos de la Asociación Feminista de Asturias Clara Campoamor (AFA); podrá visitarse en el Archivo Histórico de Asturias con entrada libre hasta el 5 de mayo en horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas, ampliado los martes y jueves también por la tarde de 15.00 a 18.00 horas, y contará además con visitas guiadas los días 23 y 28 de abril y 5 de mayo a las 16.30 horas.

Vidas Desplazadas

La calle Picasso acoge la exposición al aire libre "Vidas desplazadas: Derechos en suspenso", una muestra de fotografía humanitaria y fotoperiodismo que reúne 95 imágenes de 50 autores procedentes de distintas ediciones del Premio Luis Valtueña, centradas en visibilizar las realidades del desplazamiento forzado y las vulneraciones de derechos humanos en distintos contextos del mundo. Impulsada en el marco del compromiso de Médicos del Mundo con la justicia sanitaria global, la exposición invita a reflexionar sobre las estructuras que convierten la salud en un privilegio y podrá visitarse hasta el 8 de mayo.

Exposición Pintura Rápida

El Centro Social Villa Magdalena abre al público la exposición del "Concurso Pintura 2026", una muestra que reúne las obras participantes en este certamen y que podrá visitarse en horario de mañana y tarde, con acceso gratuito para contemplar distintas propuestas artísticas contemporáneas, y que permanecerá abierta al público hasta el 3 de mayo dentro del calendario cultural de los centros sociales de Oviedo.

Plus Ultra

La Delegación de Defensa en el Principado de Asturias acoge durante todo el mes de abril una exposición conmemorativa por el centenario del histórico vuelo del hidroavión Plus Ultra, que en 1926 unió España y América. La muestra, inaugurada el 30 de marzo de 2026 en Oviedo (plaza España, 4), pone en valor esta hazaña de la aviación española mediante paneles informativos, maquetas y material audiovisual, y sirve además de apoyo al concurso educativo "Carta a un militar español" bajo el lema "PLUS ULTRA: la audacia que cruza horizontes". La exposición puede visitarse gratuitamente de 10.30 a 13.30 horas.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano

A través de paneles interpretativos, mapas, cronogramas y fotografías, el público realiza un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por sus quince. El Centro también cuenta con maquetas de Santuyano de Oviedo, San Salvador de Valdediós y Santa María del Naranco y con un audiovisual, cedido por el Museo Arqueológico de Asturias, sobre los templos y construcciones que componen el Prerrománico asturiano. Además, los visitantes pueden encontrar la información disponible en inglés, francés y en lenguaje Braille, así como un punto de consulta con libros monográficos. Para los más pequeños cuenta con un área en la que podrán realizar sus propios dibujos de los monumentos asturianos. También hay un itinerario interactivo, en castellano y en inglés. Se puede visitar de miércoles a domingo, de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Jardín Botánico

Hoy domingo, con motivo del 23º aniversario del Jardín y la incorporación de la Finca de La Isla, habrá programación especial con entrada y actividades gratuitas. Se ofrecen visitas libres con aforo controlado de 10.00 a las 12.15 horas, de 13.30 a las 17.15 horas, y de 18.30 a 20.00 horas (entrada por la casa de La Isla). Hay visitas guiadas especiales a las 10.00, a las 11.30, a las 13.00 a las 17.00 y a las 18.30 horas (mejor con inscripción previa en taquilla o llamando al 985185130). Y visitas teatralizadas a las 12.00 y a las 17.00 horas, con lugar de cita en la fuente de Talavera. También hay una exposición en el Paseo de las Hespérides, comisariada por María Llaneza Pidal y Fernando Gil Sendino. Y hoy, además, habrá una charla a las 17.00 horas que lleva por título "Don Florencio Valdés y Menéndez: Gijón/Xixón desde La Isla", en la sala polivalente, con María Llaneza Pidal y Fernando Gil Sendino como ponentes. También hay mercado artesano de 11.30 a 19.30 horas y venta de tulipanes por el párkinson (a cargo de la Asociación de Párkinson Jovellanos). También juegos infantiles (de 12.00 a 14.30 horas y de 16.30 a 19.00 horas) además de teatro familiar a las 12.30 (Piccolo Camerino, con Adrián Conde Espectáculos) y a las 17.30 horas (Los viajes botánicos de Ms. North, con Paula del Estal). La música sonará con "Más que Jazz", a las 13.30 horas en la Pradera de la Isla, y habrá lectura poética con el grupo Encadenados leyendo obras de la cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda.

Museo Evaristo Valle

La Fundación Museo Evaristo Valle acoge hoy una visita guiada que lleva por título "Valle sin filtros", a cargo de la historiadora Carmen Estrada Fernández. Será a las 12.30 horas. Se trata de una visita guiada para acercarse a la obra de Evaristo Valle a través de algunas de sus pinturas más representativas.

Teatro de la Laboral

El Conservatorio Profesional de Música y Danza realizará hoy domingo, 26 de abril a las 19.30 horas en el Teatro de la Laboral Ciudad de la Cultura de Gijón, su Gala de la Danza, en el que intervienen alumnado de Danza de dicho Conservatorio.

Escena en Danza

Escena Xixón en Danza despliega hoy actividades por la ciudad. En el Museo del Ferrocarril, a las 13.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo, la compañía Proyecto Piloto ofrece su espectáculo "Bauh", como homenaje a la Escuela de Arte más influyente del siglo pasado, la Bauhaus alemana. Habrá encuentro postfunción. A Las 18.30 horas, en la Casa Natal de Jovellanos, la compañía Escena Vertiente, detrás de la cual está Izar Gayo, ofrecerá "Gloria.1.". Y a las 20.00 horas, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, para todos los públicos y con entrada libre hasta completar aforo, Tpmp Ferriol y el Ensemble 4.70 pondrán en escena "Diálogos". Habrá encuentro después de la función con el público. Además, hoy también habrá un taller-laboratorio, en este caso sobre danza contemporánea en torno al tema "Mujeres coreógrafas" con la compañía Punto Zer0. Será de 10.00 a 12.30 horas, en el Antiguo Instituto.

II Jornadas Gijón Sol y Eclipses

El Salón de Actos de la Escuela Superior de la Marina Civil acoge hoy la última de las sesiones de las II Jornadas Gijón Sol y Eclipses. Será un día dedicado específicamente a las visitas guiadas al planetario de la escuela universitaria (en horarios de 10.00, 10.50, 11.40 y 12.30, con las entradas ya agotadas) y también a la observación solar con telescopios en la explanada de Marina Civil, guiados por expertos de la Sociedad Omega. Se hará de 10.50 a 13.05 horas. Además, en el Escuela desde las 10.00 horas hasta las 13.30 se podrá visitar la exposición sobre eclipses y observación solar.

PatiOH! de la Laboral

Este domingo "Los viajeros del swing" pondrán música de ambiente en el restaurante-terraza Patioh La Laboral! Será a partir de las 13.30 horas.

Espacio Escénico El Huerto

La compañía Teatro Arbolé llevará a El Huerto en Familia el espectáculo de títeres "Edelmiro II y el dragón Gutiérrez". Será a las 12.30 horas. El precio en taquilla es de 15 euros en general y 10 euros los menores 16 años.

Sociedad Artística Gijonesa

A partir de las 13.30 horas se sube al escenario del salón de la Agrupación el Dúo Capricho. La entrada es gratuita.

Paraninfo de la Laboral

En el Paraninfo de la Ciudad de la Cultura el programa de Laboral Cinemateca incluye hoy la proyección de "La Placa, una familia de bien", a las 19.00 horas. Se trata de una película de José Antonio Quirós del 2025, con guión de Olga Menéndez y José Antonio Quirós.

Laboral Centro de Arte

En la LABoral Centro de Arte y Creación Industrial se puede ver la exposición "La sociedad automática", del artista asturiano Félix Luque. La muestra combina robótica, fotografía, escultura, vídeo, música y performance. Es un trabajo coproducido junto a iMAL, la Federación Valonia-Bruselas y Europalia España.

Palacio de Revillagigedo

La exposición "Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea" explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Además, los sábados y domingos habrá visitas guiadas, en concreto los sábados a las 18.00 horas y domingos 12.30 horas.

Paseo de Begoña

Por el paseo gijonés e pueden contemplar paneles fotográficos de la exposición "La guerra de Ucrania: mirada desde la vida civil".

Museo Barjola

El Museo Barjola acoge la exposición "El Palacio Habitado", de Juan Díaz- Faes en diálogo con Juan Barjola. Estará abierta hasta el 16 de agosto. Está organizada por el Museo Barjola, colabora SOLO y son comisarias Laura Gutíérrez y Lydia Santamarina. El museo abre de martes a sábado: Mañanas 11.30 a 13.30 y tardes de 17.00 a 20.00h. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Pueblu d’Asturies

El Muséu del Pueblu d’Asturies expone "La cerámica de Cangas del Narcea. Tradición, adaptación e innovación en Llamas de Mouro", una muestra realizada en colaboración con la asociación Tous pa Tous que podrá verse hasta el mes de noviembre. Se exponen 95 piezas de esta artesanía, unas totalmente tradicionales y otras innovadoras creadas por Raúl Mouro, hijo y nieto de alfarero de Llamas de Mouro. La exposición muestra la evolución de este alfar desde el siglo XVIII hasta la actualidad.

Avilés y comarca

"Café Quijano" presenta su último disco en el Niemeyer

El Auditorio del Centro Niemeyer recibe a "Café Quijano", que presenta su último disco, "Miami 1990".

Una actuación de "Café Quijano" en la explanada del Niemeyer en 2022. / LNE

La actuación comienza a las 19.00 horas. Entradas: 45 euros, a la venta en taquilla y en los canales oficiales del centro.

Taller de bichos en Campelo

La calle José Cueto (tras la Escuela Oficial de Idiomas) acoge hoy, de 12.00 a 14.00 horas, un taller sobre insectos y otros pequeños invertebrados. Propuesta gratuita, pensada para público familiar, dentro de la programación del Bosque comestible.

Barroco en la Cúpula

El ciclo "Suena La Cúpula" lleva al Niemeyer a Concerto 1700 con "El fin del continuo", con Daniel Pinteño y Ester Domingo (violín y violonchelo). La cita es a las 12.00 horas. Entradas: 12 euros, en taquilla y web.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Muestra de Ramón Masats

La sala de Fotografía del Centro Niemeyer acoge la exposición "Ramón Masats. Visit Spain", que recoge el viaje que realizó el fotógrafo entre 1955 y 1965 recorriendo la geografía de España con su cámara, bajo el comisariado de Chema Conesa, en una exposición producida por la Subdirección General de Artes Visuales y Creación Contemporánea. Hasta el 10 de mayo en horario de miércoles a domingo, 11.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Exposición "El Víbora" en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición "25 años de contracultura", sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

"La memoria de lo cotidiano". Obras de la colección Pérez Simón

Esta exposición, articulada a partir de veintiún obras de la colección Pérez Simón, busca recorrer la diversidad de enfoques del costumbrismo español con el objetivo de ponerla en diálogo con la singularidad del costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. Son 16 cuadros y 5 esculturas de un total de 15 artistas diferentes, entre los que se pueden destacar a Evaristo Valle, Nicanor Piñole o a Nicolás Martínez Ortiz de Zárate. De lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Los domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 7 de septiembre en la Casa de Cultura de Avilés.

Las Cuencas

Jornadas de la sidra en La Felguera

Las jornadas de la sidra concluyen hoy en La Felguera, en la carpa del parque Dolores F. Duro. A las 12.00 será la presentación del libro "Pumareses" y el Fondo Editorial "Sidra", y talleres infantiles de mayar y escanciar, además de la visita teatralizada "Ruta de la sidrería". A las 13.00 habrá un concierto de la Banda de Música de Langreo.

Entrega de los Mierenses del Año

La Casa de Cultura "Teodoro Cuesta", en Mieres, acoge hoy el acto de entrega de los premios "Mierense del Año". Será a las 13.00 horas. Los Mierenses del Año 2026 son el Colegio Público de Rioturbio y la ONG Expoacción.

Cine en Lena

El teatro Vital Aza de Lena acoge hoy, a las 19.00 horas, la proyección de la película "Calle Málaga". El pwcio de la entrada es de 4,71 euros,

Teatro en Langreo

El teatro León Delestal de Langreo será escenario hoy, a las 19.00 horas, d ela representación de la obra "Derrabe", que contará con música en directo gracias a una colaboracion de Teatro "Kumen" y la Orquesta de Cámara Solidaria.

Exposición sobre el cómic "La Balada del Norte", de Alfonso Zapico

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama acoge la exposición "La Balada del Norte", que consta de 42 paneles compuestos por dibujos originales del autor de cómic y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA Alfonso Zapico, todos ellos publicados en su obra "La balada del Norte". La muestra, promovida por la Fundación José Barreiro, puede verse hasta el 20 de mayo.

Exposición con pinturas de María Jesús Coro en Moreda (Aller)

El Centro Cultural de Moreda alberga hasta el día 24 de abril una exposición con pinturas de María Jesús Coro. El horario de visita es, los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas

Muestra pictórica de María F. Coto y Ana Blanco en Laviana

Nueva exposición pictórica en el Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón), en Pola de Laviana, bajo el título "María y Ana", con obras de las pintoras locales María F. Coto y Ana Blanco. La exposición puede visitarse hasta el 30 de abril, en horario de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, y los jueves también por las tardes, de 16.00 a 20.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre de miércoles a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas, y sábados, domingos, puentes y festivos, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 19.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro

Concierto en Villaviciosa

El teatro Riera acoge a las 19.30 horas un concierto a cargo de "Fran Juesas Dúo", con Edgar Olivero, una propuesta musical que mezcla canciones del nuevo disco de Juesas, "El resto del camino", con novedades como su reciente éxito "Canción de Oviedo" y clásicos de su carrera como "Los años 80", además de versiones de grupos de los 80 y los 90 como "Los Secretos", Sabina, Manolo García, Víctor Manuel o Chus Pedro.

Cuentacuentos en Grado

La Capilla de los Dolores de Grado acoge a partir de las 18.00 horas el cuentacuentos teatralizado "El sonido de los cuentos", de "Guayominí Producciones", dirigido a público infantil de 5 a 8 años. A través de juegos interactivos, cuentos y canciones en directo, los participantes ayudarán a las protagonistas, Fusa y Corchea, dos princesas que no se llevan muy bien porque son muy diferentes, a descubrir que, tomando buenas decisiones en equipo, todo funciona mejor: tendrán que ponerse de acuerdo para salvar al Reino de los Cuentos. Entrada libre hasta completar el aforo.

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

"Es tiempo de romería", en la Casa de los Hevia (Villaviciosa)

La Casa de los Hevia (Villaviciosa) acoge hasta el 26 de abril la exposición "Es tiempo de romería: una visión contemporánea a través del arte", un proyecto de la asociación Espacio de Creación y Didáctica. La muestra reúne a artistas asturianos de los siglos XX y XXI –entre ellos Gonzalo Juanes, Virginia López, Benjamín Menéndez y Maite Centol– en una propuesta colectiva y multidisciplinar que, desde las artes plásticas, ofrece una mirada contemporánea sobre un rasgo festivo, popular y social de la cultura asturiana: las romerías o fiestas de prao. Horario de visita: de miércoles a sábado, de 10.00 a 14.30 y de 15.30 a 18.00 horas, y domingos, de 10.00 a 14.30 horas. El espacio permanece cerrado lunes y martes.

Oriente

Mercado en Cangas de Onís

La cita dominical en la Plaza, la calle del mercado y los aledaños de la iglesia de Santa María ofrece productos traídos de las huertas y majadas de la zona, quesos y embutidos de la comarca, mantequillas, mermeladas, miel... junto con la oferta de ferretería, cestería, artesanía y textil.

Exposición en el Museo del Oriente, en Porrúa

El Museo del Oriente, en Porrúa, acoge desde el 2 de abril hasta el 22 de agosto la exposición "Retrato y sociedad", una selección de 42 fotografías y un autorretrato realizados por Daniel Álvarez Fervienza fechados entre 1885 y 1892. Álvarez Fervienza, de Somiedo, compaginó su trabajo como maestro con el oficio de fotógrafo, gracias al que podemos entender cómo se miraba y cómo se representaba una sociedad entera a finales del siglo XIX. El horario de visita del museo es: de martes a jueves, domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último).

Occidente

Literatura en Navia

El Espacio Cultural El Liceo de Navia acoge a las 19.00 horas el espectáculo de narración oral, teatro y poesía "Lugar, en un lugar de...", de "Factoría Norte", dirigido a público familiar. El proyecto mezcla teatro, narración oral y acción poética. Los intérpretes alternan entre el juego escénico, la palabra viva y la evocación de historias que nacen y desaparecen ante el público.

Creación literaria en Puerto de Vega

La Casa de Cultura de Puerto de Vega acoge a partir de las 17.30 horas un taller de creación literaria sobre Gloria Fuertes de la mano de "Elisabet Martín Teatro", dirigido a público infantil.

Taller literario en Belmonte

La Biblioteca Pública de Belmonte de Miranda acoge a partir de las 17.30 horas el taller literario "Maridaje de textos y contextos", de "El Arca de Mozart", dirigido a todos los públicos. El taller propone un encuentro alrededor de escritores de distintas procedencias y momentos históricos, con la lectura de extractos de sus textos maridada con una proyección de imágenes, música en directo y mesa redonda.

Museo del Oro de Navelgas

Noticias relacionadas

Ubicado en la casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtenerlo. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. Reservas en info@museodeloro.es 985806018.