Asturias aprobará definitivamente las primeras cuatro zonas tensionadas: la propuesta que debatirá el Consejo de Gobierno

El núcleo urbano de Llanes y Posada (Llanes) y Poo y Arenas (Cabrales) se convertirán el lunes en las primeras zonas tensionadas de Asturias. El Consejo de Gobierno aprobará definitivamente esta catalogación, a propuesta de la Consejería de Ordenación del Territorio, liderada por Ovidio Zapico, y tras completar la tramitación correspondiente, que se ha alargado a lo largo de varios meses. La medida permitirá, entre otras acciones, limitar el precio del alquiler para evitar que alcance cifras desorbitadas y facilitar el acceso a quienes actualmente están inmersos en la búsqueda de un piso.

Tras esta primera declaración seguirán las de las ocho zonas que estaban también en tramitación: La Arena y Cimadevilla (Gijón), La Magdalena (Avilés), Barru, Poo, Celoriu y Nueva (Llanes) y Luanco (Gozón). La intención de la Consejería es presentarlas escalonadamente a lo largo de las reuniones que el Consejo de Gobierno tenga en el mes de mayo, con el objetivo de que todas estén aprobadas antes del verano. Los acuerdos se irán publicando en el Boletín Oficial del Principado según se vayan alcanzando.

Con este proceso se daría por finalizada la tramitación regional de las zonas tensionadas, aunque desde el Principado se remitirán las declaraciones al Ministerio de Vivienda, que evalúa trimestralmente este tipo de solicitudes, para conseguir financiación estatal complementaria para abordar las medidas correctoras en cada zona tensionada por la situación de la vivienda. El objetivo es poner en marcha en cada concejos acciones específicas que permitan reducir el precio general del alquiler de forma estable sin la mediación de la Administración.

En total, Asturias aprobará antes del verano doce áreas en las que residen 36.428 habitantes. Asimismo, el Ejecutivo iniciará también la tramitación de Muros y La Arena (Soto del Barco), además de seguir analizando la situación de otros ámbitos territoriales, enfocándose en el estudio de La Felguera y del resto de Avilés. En el caso del municipio avilesino, el gobierno local ya dejó claro su intención de que los barrios del centro puedan ser zonas tensionadas, así como Versalles y los barrios del sur de Avilés.

La declaración de zona tensionada permite, principalmente, poner coto al precio del alquiler, pero desde la consejería de Ovidio Zapico anunciaron en febrero la intención de ir más allá con la elaboración de un decreto, en colaboración con la Consejería de Turismo, para limitar las viviendas de uso turístico en los barrios o localidades que reciban tal catalogación. Según explicó entonces el consejero, la proliferación de este tipo de uso para los inmuebles constituye uno de los factores que más inciden en el encarecimiento del alquiler y en la dificultad de acceso a la vivienda.

La ley estatal establece la idea de "zona de alquiler tensionada", que se refiere a aquellos lugares en los que la oferta de viviendas resulta insuficiente por la relación entre los costes de alquiler o hipotecas respecto a la renta media. Para poder clasificar así la zona debe producirse al menos una de estas dos condiciones: bien que la carga media del coste de hipoteca o alquiler más suministros básicos supere el 30% de la renta media, o que el precio de compra o alquiler en esa zona haya crecido de manera muy destacada respecto al IPC de la comunidad autónoma.

Con estos dos criterios, la consejería de Ovidio Zapico encargó hace más de año un estudio sobre la situación del mercado de alquiler en Asturias, con el objetivo de identificar aquellas zonas susceptibles de ser declaradas como "tensionadas". El informe constataba la escasa oferta para alquiler de larga estancia y los elevados precios del mercado en algunos lugares. Y ahora quedarán catalogadas las primeras áreas en Llanes y Cabrales.