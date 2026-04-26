Asturias eleva las opciones para captar una fábrica de coches de la china MG

Crecen las oportunidades para que Asturias albergue una fábrica de vehículos eléctricos del grupo chino SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation), dueño de la marca MG. El gigante automovilístico, propiedad del Estado chino, ha escogido España por delante de Hungría como probable destino europeo para instalar una factoría y, de ese modo, evitar el impacto de los aranceles que desde hace dos años impone la Unión Europea, según informó ayer "Bloomberg". Dentro de España, el Principado es uno de los territorios que optan a la inversión, aunque el proceso está aún dirimiéndose y otra comunidad autónoma norteña, Galicia, está haciendo movimientos desde hace años para hacerse con el proyecto.

Según fuentes anónimas citadas por "Bloomberg", la decisión de SAIC aún no es firme y todavía quedan por definir aspectos relativos al tamaño de la inversión, la capacidad de producción y plazos temporales.

Hace tiempo que autoridades españolas vienen trabajando en la posibilidad de que la empresa asiática establezca una fábrica en el país. En julio de 2024, Bruselas empezó a aplicar aranceles a la importación de coches eléctricos producidos en China, lo que desencadenó movimientos de SAIC para implantarse en Europa y, así, evitar las tasas. Desde entonces Hungría sonó como principal candidata. En los últimos años, el país ha atraído importantes inversiones de China en los sectores de automoción y baterías eléctricas.

De hecho, en Hungría ya construye una fábrica otra potente compañía china, BYD, que en su momento también consideró la opción de España e incluso Asturias: directivos de la firma llegaron a visitar los terrenos de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia), en Gijón.

Perdida la ocasión de BYD, el Gobierno asturiano se ofrece ahora a allanar el camino a SAIC. Ya en 2024, tras la aprobación de los aranceles europeos, fuentes del Principado remarcaron su disposición a "poner a todos los potenciales inversores facilidades administrativas y económicas dentro de nuestros mecanismos disponibles".

No obstante, más allá de esa declaración de intenciones no ha trascendido ningún contacto entre la empresa china y el Ejecutivo regional. Sí existe, con todo, un factor asturiano que podría ser aprovechable: el ingeniero gijonés Fermín Soneira está al frente de la alianza empresarial entre SAIC y la alemana Audi para comercializar vehículos eléctricos en China.

En Galicia sí se están moviendo más para albergar la fábrica. A finales de 2025, SAIC intensificó sus contactos con las autoridades gallegas y en diciembre una delegación de la empresa china se reunió con personal de la Xunta y de la Autoridad Portuaria de Vigo, habida cuenta del éxito de implantación de Stellantis, principal planta automovilística española, y la importante red de proveedores, apoyada por la cercanía de Portugal.

La Xunta pide "calma"

Con todo, ayer desde la Xunta llamaban a la "calma", precisamente en un momento en que la vorágino de noticias de los últimos días sobre SAIC coincide con la visita al país asiático del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ya se reunió el pasado jueves con el máximo responsable de SAIC, Wang Xiaoqiu, y que ayer reforzó el acercamiento al fabricante con una visita a su fábrica de baterías.

Allí, Rueda y la consejera gallega de Economía, María Jesús Lorenzana, pudieron conocer de primera mano "uno de los complejos industriales más avanzados del mundo en el ámbito de la movilidad eléctrica", según destacaron desde la Xunta, que precisaron que las instalaciones cuentan con una capacidad prevista de 300.000 "packs" de baterías al año.

La factoría forma parte del complejo industrial de SAIC en Zhengzhou (ciudad más grande y capital de la provincia de Henan), "que a día de hoy representa la mayor base de exportación del grupo". Rueda subrayó allí las ventajas competitivas de Galicia para atraer inversiones de alto valor añadido vinculadas a la electromovilidad.

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Aunque Rueda aseguró que no hay nada cerrado todavía con la empresa y que en este tipo de operaciones todo puede saltar por los aires en el último momento ("hasta el rabo todo es toro", trasladan fuentes de la Xunta), lo cierto es que la operación está muy caliente. Como informó "Bloomberg", se están ultimando los detalles, si bien este medio ya informó de que los planes del fabricante pasan por comenzar con el ensamblaje de vehículos despiezados enviados desde China en un planta que apunta a la provincia de La Coruña.