Atención conductores asturianos: adiós a echar gasolina en los próximos días

UGT FICA y CCOO Industria han convocado huelga en el sector de las estaciones de servicio para los próximos 30 de abril y 3 de mayo en toda España para desbloquear la negociación del convenio colectivo.

En un comunicado, los sindicatos justifican la convocatoria de estas dos Jornadas de huelga, que coinciden con el inicio y final del próximo puente del 1 de mayo, en "la actitud inaceptable de la patronal en la mesa negociadora".

En concreto, la huelga en el sector de las gasolineras se desarrollará en la Jornada del 30 de abril entre las 12:00 y 16:00 horas, mientras que para el 3 de mayo está convocada para las 24 horas del día.

UGT y CCOO consideraron que, después de meses de negociación en los que se habían producido avances parciales, la patronal "ha dado un paso atrás inadmisible, retirando propuestas y poniendo sobre la mesa una oferta económica claramente regresiva".

En este sentido, subrayaron que la patronal pretenden topar el IPC sin garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo y eliminar incrementos salariales previamente planteados, "trasladando de nuevo el coste de la situación económica a las personas trabajadoras". "Esta decisión no solo supone una falta de respeto a la negociación colectiva, sino un ataque directo a las plantillas del sector. Mientras los precios de los combustibles siguen disparados y las empresas continúan acumulando beneficios, las personas trabajadoras ven cómo su salario pierde valor mes a mes", destacaron.

Por ello, los sindicatos exigieron "un convenio digno que garantice salarios justos", con un incremento mínimo del 2% anual y una cláusula de garantía que asegure la actualización conforme al IPC real más un 0,5%.

Además, reclamaron avances en conciliación, reducción de jornada y mejora de los pluses, "frente a una patronal que pretende imponer retrocesos", añadieron.